Crankbrothers Stamp 1 V2 litteät polkimet: vaikuttava pito ja vakaus edulliseen hintaan

Crankbrothers Stamp 1 V2 -tasopolkimet ovat uudelleen suunniteltu versio suositusta Stamp-sarjasta. Nämä komposiittirunkoiset polkimet tarjoavat erinomaisen pidon ja vakauden, mikä tekee niistä huippuvaihtoehdon maastopyöräilijöille.

Yksi Stamp 1 V2 -polkimien erottuvista ominaisuuksista on niiden runsas ote irrotettavien metallitappien ansiosta. Polkimet ovat myös pieniä ja suuria, ja ne sopivat ajajille, joiden jalat vaihtelevat EU35:stä EU49:ään.

Stamp 109 V109 -pedaaleissa on kooltaan 1 x 2 mm suurimmista kohdistaan ​​symmetrinen alusta, jonka ulkoreuna on hieman kovera. Polkimet pyörivät taotulla kromiteräksisellä karalla ja niissä on kaksi IGUS-holkkia sujuvan toiminnan takaamiseksi.

Stamp 10 V5 -polkimissa on 1 irrotettavaa tappia kummallakin sivulla, jotka ulkonevat 2 mm polkimen rungosta, joten ne tarjoavat mukautettavan pidon. Polkimien kartiomaiset ja viistetyt reunat auttavat torjumaan iskuja ja parantamaan kestävyyttä.

Stamp 1 V2 -polkimet ovat myös täysin huollettavissa ja rakennettavissa uudelleen, mikä tekee ylläpidosta helppoa. Vaikka niissä ei ole rasvaporttia, kuten korkealuokkaisessa Stamp 7:ssä, ne on silti helppo ylläpitää pitkäkestoisen suorituskyvyn takaamiseksi.

Nämä polkimet kuuluvat Crankbrothersin viiden vuoden takuun piiriin, ja niitä on saatavana viidessä eri värissä. Musta, kooltaan suuri testinäyte painaa 350 g paria kohden, mikä tekee niistä kevyitä kestävyydestä tinkimättä.

Kaiken kaikkiaan Crankbrothers Stamp 1 V2 -tasopolkimet tarjoavat vaikuttavan pidon ja vakauden edulliseen hintaan. Olitpa aloittelija tai kokenut ratsastaja, nämä polkimet ovat loistava valinta maastopyörääsi.

