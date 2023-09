Jim Cramer neuvoo sijoittajia pitämään kiinni Applen osakkeista huolimatta Kiinan iPhone-kiellosta

By

CNBC:n Jim Cramer on kehottanut sijoittajia olemaan myymättä Applen osakkeitaan sen jälkeen, kun Kiina on kieltänyt iPhonen käytön valtion työntekijöiltä. Vaikka Applen osake laski uutisten jälkeen, Cramer luottaa edelleen yhtiön kykyyn sopeutua ja navigoida tilanteeseen.

Kiina on Applen kolmanneksi suurin markkina-alue, jonka osuus sen kokonaistuloista on 18 prosenttia. Lisäksi merkittävä osa Applen tuotteista valmistetaan maassa. Valtion työntekijöiden iPhone-kiellolla saattaa olla huomattava vaikutus Applen tuloihin. Cramer uskoo kuitenkin, että Applella on kyky löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja vaikutusten lieventämiseksi.

Cramer korostaa Applen sopeutumiskyvyn tärkeyttä viittaamalla muihin teknologiajättiläisiin, kuten Alphabet (Googlen emoyhtiö) ja Amazon. Nämä yritykset ovat onnistuneesti monipuolistaneet tarjontaansa ajan myötä, mikä on johtanut kestävään kasvuun. Cramer ehdottaa, että Apple voisi toimitusjohtaja Tim Cookin johdolla mahdollisesti löytää kompromissin, joka vastaa sekä Kiinan huolenaiheisiin että Applen liiketoimintaintresseihin.

Sijoittajat, jotka päättävät myydä Applen osakkeita, ovat vaarassa jäädä paitsi mahdollisista osakekurssien nousuista, jotka johtuvat tulevista iPhone-julkaisuista tai julkistamattomasta uudesta sisällöstä. Cramer korostaa, että Applen menestys ei riipu pelkästään sen erinomaisista puhelimista, vaan myös sen kyvystä keksiä itseään uudelleen ja tutkia uusia mahdollisuuksia.

Lopuksi Cramer neuvoo sijoittajia pitämään kiinni Applen osakkeistaan ​​uskoen, että yritys löytää tapoja sopeutua ja voittaa Kiinan iPhone-kiellon aiheuttamat haasteet.

