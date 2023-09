Toimiminen meluisten naapureiden kanssa: mitä voit tehdä laillisesti?

By

Asuminen naapureiden vieressä, joiden maatilarakennuksia remontoidaan laajasti, voi olla häiritsevää ja aiheuttaa terveysongelmia perheellesi. Jatkuva melu ja häiriöt voivat olla haitaksi, varsinkin jos sinulla on pieniä lapsia ja yrität nauttia kauniista säästä ulkona.

On tärkeää puuttua tilanteeseen ja ylläpitää hyviä suhteita naapureihin. Yksi oikeudellinen vaihtoehto sinulla on turvautua haitalliseen lakiin, joka viittaa mihin tahansa tekoon tai laiminlyöntiin, joka kohtuuttomasti häiritsee toisen henkilön oikeuksia, jotka liittyvät hänen omaisuudestaan ​​nauttimiseen. Tuomioistuin analysoi, onko häirintä olennaista, ja määrittää, mitä on kohtuullista odottaa naapureiden välillä.

Haittavalituksen arvioinnissa otetaan huomioon paikalliset olosuhteet. Kaupungin keskustassa kohtuulliseksi katsottava melutaso poikkeaa esikaupunkien tai maaseudun melutasosta. Valitettavasti ei ole olemassa tarkkaa määritelmää melulle, joka merkitsee häiriötä, mutta Environmental Protection Agency Act 1992 sanoo, että melusta tulee haittaa, kun se on "niin kovaa, niin jatkuvaa, niin toistuvaa, kestoltaan tai korkeudeltaan tai esiintyy sellaisina aikoina. antaakseen kohtuullisen syyn ärsyyntymiseen."

Myös häirinnän kesto on tuomioistuinten huomioitava tekijä. Yleensä mitä kauemmin häiriö kestää, sitä todennäköisemmin sitä pidetään kohtuuttomana. Voit vahvistaa tapaustasi pitämällä kirjaa siitä, milloin melu esiintyy ja miten se on vaikuttanut.

Lisäksi voit tarkistaa verkosta, ovatko naapurisi saaneet rakennusluvan remonttiinsa. Suunnittelulupa sisältää usein melua ja rakennusaikaa koskevia ehtoja. Luvattomaan, ilman rakennuslupaa tehtyyn, rakentamiseen voidaan kohdistua kaavointiviranomaisen toimeenpanotoimenpiteitä, kuten vaatia rakenteen purkamista tai muuttamista.

Ennen kuin ryhdyt mihinkään oikeustoimiin, on suositeltavaa ottaa yhteyttä naapuriin ja yrittää löytää ratkaisu sovinnollisesti. Selkeä viestintä ja ymmärrys voivat usein johtaa molempia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen.

Lähde: Stephen Coppinger, Walsh & Partnersin asianajaja, Solicitors and Commissioners for Oaths, Cork