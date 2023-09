Ubisoftin XDefiant viivästyi PlayStationin ja Xboxin sertifioinnin epäämisen jälkeen

By

Ubisoftin tuleva peli, XDefiant, on viivästynyt PlayStationin ja Xboxin sertifiointiongelmien vuoksi. Pelin vastaava tuottaja Mark Rubin jakoi päivityksen pelaajille blogikirjoituksen kautta, jossa selitti, että Ubisoft lähetti pelin sertifiointia varten heinäkuussa. Kuitenkin elokuun puolivälissä XDefiant sai "Not Pass" -tuloksen.

Rubin myönsi, että he aliarvioivat vaaditun vaatimustenmukaisuustyön ja totesivat: "JOS se OLLISI läpäissyt, olisimme voineet lähettää elokuun lopussa. Mutta se ei tehnyt niin, ja siksi olemme käyttäneet viimeiset kolme tai neljä viikkoa korjaamaan nämä ongelmat ja valmistautumaan tekemään uutta palautetta."

Hyvä uutinen on, että XDefiant lähetetään uudelleen ensimmäisille osapuolille alle kahden viikon kuluttua, mikä viittaa mahdolliseen julkaisuun syyskuun puolivälissä. Rubin mainitsi kuitenkin myös "todennäköisen skenaarion", jossa peli voi saada ehdollisen passin, mikä johtaa ensimmäisen päivän korjaustiedostoon, jossa on lopulliset korjaukset. Tämä siirtäisi julkaisupäivämäärän lokakuun alkuun/puoleenväliin.

XDefiant, joka esiteltiin alun perin vuonna 2021 Tom Clancy -nimikkeellä, on jo käynyt läpi useita beetaversioita viime kuukausina. Rubin selitti, että syy, miksi Ubisoft ei ole ilmoittanut kiinteää julkaisupäivää, johtuu siitä, että he pitävät beta-testejä todellisina kokeina, ei vain markkinointitapahtumina. Tavoitteena on kerätä arvokasta palautetta ja varmistaa hienostunut ja nautinnollinen pelikokemus.

Rubin päätti blogikirjoituksen korostamalla, että julkaisupäivä on mahdollisimman pian, koska he työskentelevät ahkerasti vaatimustenmukaisuusongelmien ratkaisemiseksi ja PlayStationin ja Xboxin asettamien vaatimusten täyttämiseksi.

