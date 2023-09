Google Chrome -sovellus saa jännittävän uudistuksen 15-vuotissyntymäpäiväänsä

By

Google juhlii 15-vuotissyntymäpäiväänsä Google Chrome -sovelluksen suurella päivityksellä. Yksi suurimmista muutoksista on Material You -suunnittelukielen käyttöönotto, joka mahdollistaa enemmän räätälöintivaihtoehtoja. Tämä suunnittelukieli esiteltiin ensimmäisen kerran Android 12:ssa, ja sitä on kehuttu sen kyvystä muuttaa Android-puhelimien ulkonäköä.

Uuden päivityksen myötä Chromen käyttäjät voivat nyt käyttää "Customize Chrome" -paneelia, jossa he voivat valita useista väreistä muokatakseen selauskokemustaan. Nämä mukautusvaihtoehdot tallennetaan profiilikohtaisesti, mikä helpottaa käyttäjien, joilla on useita profiileja, erottaa ne toisistaan.

Ulkoasumuutosten lisäksi Chrome-valikkoa parannetaan, jotta Chrome-laajennukset, Google-kääntäjä ja Google Password Manager ovat nopeampia. Tämä helpottaa käyttäjien pääsyä suosikkiominaisuuksiinsa ja -palveluihinsa muutamalla napsautuksella.

Myös Chrome Web Store suunnitellaan täydellisesti, ja se sisältää räätälöityjä suosituksia ja kuratoituja laajennuskokoelmia. Siellä on jopa tekoälyllä varustettu laajennusosio, joka palvelee tekoälypohjaisten työkalujen kasvavaa suosiota.

Lisäksi Google lisää Chromeen uusia ominaisuuksia, jotka parantavat selauskokemusta. Yksi tällainen ominaisuus on "Hae tältä sivulta Googlella" -painike, joka avaa sivupaneelin hakua varten menettämättä käyttäjän nykyistä sijaintia. Tämä helpottaa tiedon löytämistä ja hakujen tekemistä keskeyttämättä selauskulkua.

Google laajentaa myös Search Generative Experience (SGE) -kokemustaan, jonka tavoitteena on mullistaa ihmisten hakutapa. Vaikka saatavuus oli alun perin rajoitettua, Google avaa sen nyt testattavaksi Yhdysvalloissa. Tämä ominaisuus tarjoaa käyttäjille kurkistuksen haun tulevaisuuteen ja Googlen kehittämiin innovaatioihin.

Kaiken kaikkiaan näiden Google Chrome -sovelluksen ja Chrome Web Storen päivitysten tarkoituksena on parantaa käyttäjien räätälöintiä, käytettävyyttä ja selaustehokkuutta. Material You -suunnittelukielen ja parannettujen ominaisuuksien ansiosta Chromen käyttäjät voivat odottaa yksilöllisempää ja mukavampaa selauskokemusta.

