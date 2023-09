Applen osakkeet putoavat, kun Kiina rajoittaa iPhonen käyttöä töissä

By

Applen osakkeet ovat pudonneet yli 3 % viimeisen kahden päivän aikana sen jälkeen, kun raporttien mukaan Peking on ohjeistanut tiettyjen valtion virastojen työntekijöitä lopettamaan Applen mobiililaitteiden käytön töissä. Tämä Kiinan siirto korostaa kasvavia jännitteitä kahden maan välillä ja toimii muistutuksena siitä, että edes niin vaikutusvaltainen ja kauaskantoinen yritys kuin Apple ei ole immuuni seurauksille.

Uutiset ovat vaikuttaneet myös Applen toimittaja Qualcommiin, joka koki merkittävän, lähes 7 prosentin laskun. Qualcomm on yksi yhdysvaltalaisista yrityksistä, jolla on vahva asema Kiinassa, mikä tekee siitä erityisen haavoittuvan maiden välisen kauppakiistan kärjistymiselle.

Vaikka tämä kehitys saattaa aiheuttaa huolta, jotkut analyytikot uskovat sen tarjoavan mahdollisuuden sijoittajille. Apple on hallitseva yritys, jolla on arvostettu tuote ja vahva ekosysteemi, joka tukee sitä. Tämä takaisku voi olla sijoittajille mahdollisuus ostaa Applen osakkeita halvemmalla.

Kiinan päätös rajoittaa iPhonen käyttöä työssä kuvastaa maan ja teknologiajätin välistä kireää suhdetta. Apple on kohdannut haasteita Kiinassa, mukaan lukien sääntelyesteet ja lisääntyvä kilpailu kotimaisten älypuhelinvalmistajien taholta. Tämä viimeaikainen muutos korostaa entisestään Kiinan markkinoilla toimivien monikansallisten yritysten monimutkaista dynamiikkaa.

On tärkeää huomata, että Kiina on edelleen tärkeä markkina-alue Applelle, ja sen osuus sen liikevaihdosta on merkittävä. Kaikki Kiinan hallituksen asettamat rajoitukset Applen laitteiden käytölle voivat vaikuttaa merkittävästi yhtiön tulokseen.

Tästä takaiskusta huolimatta Applen vahva brändin maine ja uskollinen asiakaskunta antavat sille hyvän jatkuvan menestyksen. Yrityksen innovatiiviset tuotteet ja ekosysteemi ovat mahdollistaneet sen menestymisen eri markkinoilla maailmanlaajuisesti.

