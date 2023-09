Kiinalainen Huawei Technologies julkistaa Mate 60 Pro+ -älypuhelimen

By

Kiinalainen Huawei Technologies on aloittanut uusimman älypuhelimensa, Mate 60 Pro+:n, ennakkomyynnin. Ilman ennakkoilmoitusta yhtiö ilmoitti virallisessa verkkokaupassaan alkavansa ottaa vastaan ​​puhelintilauksia. Puhelimen tekniset tiedot korostavat sen kykyä muodostaa yhteys kahteen satelliittiin samanaikaisesti ja sen suuremman sisäisen tallennustilan Mate 60 Prohon verrattuna. Hintaa ei kuitenkaan julkistettu.

Kiinalaiset ostajat ovat raportoineet Mate 60 Pron vaikuttavista latausnopeuksista, jotka ylittävät huippuluokan 5G-puhelimien nopeudet. TechInsightsin tekemä puhelimen purkamisanalyysi paljasti, että sen virtalähteenä on Kirin 9000s -siru, jota valmistaa Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) Kiinassa. Tämä löytö on merkittävä Huaweille, sillä se on kohdannut rajoituksia sirunvalmistustyökalujen käyttämiselle vuodesta 2019 lähtien Yhdysvaltain sanktioiden vuoksi.

Huawein kyky tuottaa edistyneitä puhelinmalleja on ollut rajallinen, ja yhtiö on luottanut varastoituihin siruihin rajoitettujen 5G-mallien erien lanseerauksessa. Uuden Kirin 9000s -sirun esittely merkitsee läpimurtoa Huaweille.

Mate 60 Pro+:n lisäksi Huawei on julkaissut myös Huawei Mate X5:n, uuden version taitettavasta puhelinsarjastaan.

Kaiken kaikkiaan Huawein Mate 60 Pro+:n julkaisu osoittaa yhtiön kestävyyden Yhdysvaltain sanktioiden edessä. Tarjoamalla innovatiivisia ominaisuuksia ja hyödyntämällä kotimaassa valmistettuja siruja Huawei jatkaa kilpailukykyään älypuhelinmarkkinoilla jatkuvista haasteista huolimatta.

