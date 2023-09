By

Keskuspankkien digitaaliset valuutat (CBDC) voivat mullistaa rajat ylittävät maksut. Vaikka suuri osa CBDC:itä koskevasta keskustelusta on keskittynyt niiden vaikutukseen maailmanlaajuiseen rahajärjestelmään, niiden rooli rajat ylittävänä maksuvälineenä on systeemisesti merkittävä. Tämä käyttötapaus saa todennäköisesti laajan suosion Yhdysvaltojen Venäjälle asettamien kovien rahoituspakotteiden vuoksi.

Globaalista Yhdysvaltain dollarijärjestelmästä irtautumisen seurauksena Venäjä on joutunut etsimään vaihtoehtoisia kansainvälisen kaupan järjestelyjä. Kauppakumppanien kansallisissa valuutoissa suorittaminen ja Kiinan juanin käyttö muiden kumppanien kuin Kiinan kanssa on noussut varteenotettaviksi vaihtoehdoiksi. Nämä ei-dollarimaksutavat ovat kuitenkin kalliita ja tehottomia, mikä tekee niistä vähemmän houkuttelevia maille, joille Yhdysvallat ei ole määrännyt pakotteita.

CBDC:t tarjoavat ratkaisun tähän ongelmaan tarjoamalla halvan, nopean ja turvallisen maailmanlaajuisen maksujärjestelmän. Sallimalla suorat vertaismaksut useilla lainkäyttöalueilla keskuspankkirahojen turvallisuuden takaamiseksi CBDC:t voivat vähentää Yhdysvaltojen määräämien sanktioiden riskiä. Kansainvälinen järjestelypankki (BIS) on tehnyt kokeita, joissa kauppalaskuja ja valuuttakauppoja on suoritettu samassa verkossa eri keskuspankkien CBDC:iden kanssa, ja tulokset ovat olleet lupaavia. BIS uskoo, että suora osallistuminen rajat ylittäviin maksuihin CBDC:n avulla on realistinen ja saavutettavissa oleva tavoite.

Venäjällä uuteen lohkoketjuun perustuvan CBDC-alustan, joka tunnetaan nimellä mBridge ledger, kehitystyö on jo käynnissä. Venäjän keskuspankki (CBR) on korostanut rajat ylittävien maksujen helpottamista yhdeksi suunnittelemansa e-ruplan suurimmista eduista. Venäjän hallitus suunnittelee yhteistä selvityskeskusta, johon voidaan liittää eri maiden CBDC-alustoja, mikä mahdollistaa monenvälisen selvitys- ja toimitusjärjestelmän perustamisen kansallisissa valuutoissa.

Vaikka jotkin kehittyneet maat, kuten Ruotsi, ovat olleet varovaisia ​​omien CBDC-keskusten perustamisessa rahoitusvakauden vuoksi, Venäjän lähestymistapa on ollut ennakoivampi. Venäläinen CBDC-alusta on jo rakennettu ja saattaa olla tuotantovalmis seuraavien 12–24 kuukauden kuluessa. Tätä kehitystä kannattaa seurata, koska sillä voi olla vaikutuksia rajat ylittävien maksujen ja kansainvälisen kaupan tulevaisuuteen.

