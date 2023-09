Sony julkistaa neljä uutta kristalli-LED-näyttöä virtuaalisiin tuotantosovelluksiin

Sony Electronics on tuonut markkinoille VERONA-sarjan, joka koostuu neljästä kristalli-LED-näytöstä, jotka on suunniteltu erityisesti virtuaalisiin tuotantosovelluksiin. Näissä näytöissä on käytetty uusimpia teknologisia edistysaskeleita ja elokuvantekijöiden panosta, mikä takaa ylivertaisen laadun ja tehokkuuden kameran sisäisille virtuaalitehosteille (VFX). VERONA-näyttöjen kehittämisessä käytetyt keskeiset teknologiat ovat Deep Black ja Anti-Reflection Surface -teknologiat. Yhdessä nämä tekniikat parantavat mustan tason ilmaisua ja minimoivat viereisten LED-paneelien ja studion valaistuslaitteiden valon aiheuttaman kontrastin häviön, mikä vähentää jälkituotannon aikaa ja kustannuksia. Suuri kirkkaus 1,500 cd/m2 ja laaja väriskaala, joka kattaa yli 97 % DCI-P3:sta, tarjoavat VERONA-näytöt realistisen visuaalisen kokemuksen. Lisäksi näytöissä on tehokkaat LED-ajurit, jotka mahdollistavat jopa 7,680 XNUMX Hz:n virkistystaajuuden, mikä minimoi skannausviivan artefakteja kameramateriaalissa.

Sony Electronics on tehnyt tiivistä yhteistyötä alan johtajien kanssa varmistaakseen VERONA-näyttöjen helpon asennuksen ja monipuolisuuden tuotantosarjoissa. Näytöissä on 1:1-kaappirakenne, helppokäyttöiset kahvat, kohdistustapit ja viputyyppinen lukitusmekanismi, jota voidaan käyttää ilman työkaluja. Ne voidaan myös mukauttaa kaareviin, roikkuviin ja pinoaviin LED-malleihin, jotka tukevat useita jopa 23 jalkaa korkeita näyttöjä. Sony Electronicsin elokuvatuotantoratkaisuista vastaavan johtajan Kevin O'Connorin mukaan VERONA-näytöt ovat olennainen osa todellisten ja virtuaalisten alueiden saumattomasti yhdistämistä virtuaalisiin tuotantoihin.

VERONA-sarja esitellään Sonyn osastolla Amsterdamin tulevan IBC-tapahtuman aikana, ja sen odotetaan olevan ostettavissa keväällä 2024.

Lähde: Sony Electronics

TECNO lanseeraa ensimmäisen Flip Phonen, PHANTOM V Flip 5G:n lippulaivatapahtumassa

Teknologiabrändi TECNO on julkistanut kaikkien aikojen ensimmäisen läppäpuhelimensa, PHANTOM V Flip 5G:n, tulevassa Flip in Style TECNO Flagship Product Launch 2023 -tapahtumassa Singaporessa 22. syyskuuta. Tapahtumassa yhdistyvät luksustason estetiikka. edistyneillä teknologioilla. PHANTOM V Flip 5G:n esittely osoittaa TECNOn sitoutumisen uusien muototekijöiden tutkimiseen ja flip-puhelimien tyylin ja toiminnallisuuden uudelleenmäärittelyyn. Uusi läppäpuhelin noudattaa TECNOn globaalia Go Premium -liiketoimintastrategiaa, jonka tavoitteena on luoda valikoima premium-laitteita integroimalla edistyksellisiä tekniikoita tyylikkääseen muotoiluun.

PHANTOM V Flip 5G:n lisäksi TECNO esittelee myös uuden 1 tuuman TECNO MEGABOOK T2023 14 -kannettavan, joka lanseerattiin aiemmin IFA Berlin 2023 -messuilla. Näillä uusilla tuotetarjouksilla TECNO pyrkii palvelemaan kuluttajia, jotka arvostavat sekä tyyliä että tyyliä. eteenpäin suuntautuvaa teknologiaa laitteissaan.

Lähde: TECNO

Kandao esittelee QooCam3:n, 360 asteen toimintakameran

Kandao Technology on äskettäin julkistanut uusimman tuotteensa, QooCam3:n, 360 asteen toimintakameran, joka on suunniteltu seikkailujen kuvaamiseen. QooCam3:ssa on kaksi kalansilmäobjektiivia, jotka pystyvät kaappaamaan eri kuvakulmia ja tuottamaan upeita 360 asteen videoita 5.7K 30 FPS:n tarkkuudella ja korkearesoluutioisia 62 megapikselin panoraamakuvia. Leveällä F1.6-aukon ja kahdella 1/1.55 tuuman anturilla QooCam3 toimii hyvin heikossa valaistuksessa. Kameran DNG8-tila yhdistettynä RAW+-ohjelmistoon parantaa jokaista yksityiskohtaa kaappaamalla kahdeksan tiedostoa yhdessä ruudussa ja yhdistämällä ne, mikä johtaa äärimmäiseen kuvanlaatuun.

Valokuva- ja videotoimintojensa lisäksi QooCam3 sisältää 360 asteen Ambisonic-äänen, joka tarjoaa tilallisen ja mukaansatempaavan äänen täydentämään visuaalista sisältöä. Kamerassa on myös Audio SuperSteady -käsittely, joka varmistaa, että äänen suunta on oikein kohdistettu kameran pyörimiseen kuvauksen aikana. Muita merkittäviä ominaisuuksia ovat SuperSteady Stabilization 2.0, 360 asteen vaakakorjaus, IP68-vesi- ja pölytiivisluokitus, responsiivinen kosketusohjaus 1.9 tuuman LCD-kosketusnäytössä ja irrotettava 1600 mAh pitkäkestoinen akku.

Kandaon QooCam3 on tällä hetkellä ostettavissa hintaan 349.00 dollaria.

Lähde: Kandao Technology