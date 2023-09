Ilmavoimat aikovat tuoda pilvipohjaisen komennon ja hallinnan vuonna 2024

Ilmavoimien integroivan ohjelman komento-, valvonta-, viestintä- ja taisteluhallinnan (C3BM) johtaja, prik. Kenraali Luke Cropsey on hahmotellut palvelun suunnitelmia tuoda pilvipohjainen komento ja ohjaus sekä muu digitaalinen infrastruktuuri operaattoreille vuoteen 2024 mennessä. Nämä suunnitelmat ovat kuitenkin riippuvaisia ​​siitä, että ilmavoimat saavat budjettinsa ajoissa. Cropsey totesi, että jos budjetti viivästyy, edistyminen keskeisissä ponnisteluissa, kuten digitaalisen infrastruktuurin parantaminen pilvipohjaisen komennon ja hallinnan käyttöönottamiseksi, saattaa haitata.

C3BM perustettiin viime vuonna käsittelemään Advanced Battle Management System (ABMS) -järjestelmää, joka on kokoelma toisiinsa yhdistettyjä teknologioita ja verkotettuja antureita, jotka mahdollistavat saumattoman tiedonsiirron osastolla. ABMS on ilmavoimien panos Pentagonin Joint All Domain Command and Control (JADC2) -aloitteeseen, jonka tavoitteena on yhdistää verkot, järjestelmät ja anturit päämajasta taistelukentälle.

Ymmärtääkseen operatiivisia komento- ja ohjaustarpeita ilmavoimat lähetti ryhmän Intian ja Tyynenmeren alueelle vuoden mittaiseen tutkimukseen. Tämä analyysi on johtanut ABMS:n käyttötapausten kehittämiseen. ABMS-tiimi on myös tekemisissä komentajien kanssa tunnistaakseen toiminnallisia ongelmia, jotka järjestelmä voi ratkaista.

Merkittävä osa ABMS:ää on pilvipohjaisen komento- ja ohjausratkaisun CBC2 käyttöönotto. Cropsey korosti, että CBC2:n käyttöönotto on ykkösprioriteetti ja suunnitelmia on asentaa tekniikka kolmeen julkistamattomaan paikkaan vuonna 2024. CBC2:n menestys riippuu kuitenkin siitä, onko olemassa digitaalinen infrastruktuuri järjestelmän tehokkaaseen yhdistämiseen.

Cropsey huomautti, että ajoituksen ja aikataulujen yhteensovittaminen sekä eri elementtien integroinnin monimutkaisuus asettavat haasteita. Aluksi painopiste on CBC2:n käyttöönotossa ilmapuolustussektoreilla, ennen kuin laajeneminen laajenee suurempiin teattereihin, kuten Indo-Pacific Command tai European Command.

Jos budjetti viivästyy vuoden 2024 toisen vuosineljänneksen jälkeen, muita hyväksyttyjä prioriteetteja on mukautettava. Cropsey kuitenkin korosti, että nykyisen CBC2:n kenttäsuunnitelman tulisi pysyä ennallaan.

