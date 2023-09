Monzo lanseeraa sijoitusominaisuuden, jonka avulla käyttäjät voivat sijoittaa vain 1 pumalla

By

Monzo, digitaalinen pankki, jonka arvo on 4.5 miljardia dollaria, on ottanut käyttöön uuden ominaisuuden nimeltä "Investments", jonka avulla asiakkaat voivat sijoittaa omaisuudenhoitojätti BlackRockin valitsemiin rahastoihin. Tämä merkitsee Monzon ensimmäistä tutkimusmatkaa sijoitusmarkkinoille ja on osa yhtiön pyrkimyksiä laajentaa rahoituspalvelujaan ja tuottaa lisätuloja.

Investments-ominaisuuden avulla käyttäjät voivat aloittaa sijoittamisen jopa 1 pumalla, mikä asettaa Monzo kilpailemaan vakiintuneiden pankkien, kuten Chasen, ja nuorempien startup-yritysten, kuten Chip, Moneybox ja Plum, kanssa. Hakuprosessi on yksinkertainen: kelvolliset käyttäjät liittyvät odotuslistalle päästäkseen tuotteeseen ja sitten heidät kutsutaan luomaan sijoituspotti.

Monzo tarjoaa kolme BlackRockin hallinnoimaa rahastoa: Careful, Balanced ja Adventurous. Careful-rahastossa on alhainen riski ja matala tuotto, Balanced-rahastossa keskimääräinen riski ja tuotto ja Adventurous-rahasto sisältää korkeamman riskin allokaatioita, joilla on suurempi tuottopotentiaali.

Toimitusjohtaja TS Anil totesi, että Monzo päätti ottaa käyttöön sijoitusominaisuuden puuttuakseen tietämättömyyteen ja kohtuuhintaisiin esteisiin, joita britit kohtaavat sijoittamisessa. Monzon teettämä tutkimus paljasti, että 69 prosenttia Britannian väestöstä on epävarma siitä, mistä etsiä saatavilla olevaa ja käyttäjäystävällistä sijoitustuotetta, ja 60 prosenttia aikuisista olisi taipuvaisempia sijoittamaan, jos vähimmäissijoitussumma olisi pieni.

Sijoitukset-ominaisuus näkyy Monzon aloitusnäytön Säästöt ja sijoitukset -osiossa, ja se otetaan vähitellen käyttöön kaikille vaatimukset täyttäville asiakkaille tulevien viikkojen aikana. Taloudellisissa vaikeuksissa olevat tai velkojen takaisinmaksusta myöhässä olevat asiakkaat eivät kuitenkaan pysty avaamaan uusia sijoituksia. Käyttäjät voivat myös tehdä muutoksia, peruuttaa tai peruuttaa sijoituksensa milloin tahansa.

Monzolla on tällä hetkellä yli 8 miljoonaa asiakasta Isossa-Britanniassa, ja sen tavoitteena on laajentua uusille rahoituspalvelualueille saavuttaakseen koko vuoden kannattavuuden. Yhtiö raportoi kahden ensimmäisen kuukauden kannattavuudesta vuonna 2023.

Sijoitusominaisuuden mukana tulee kiinteä 0.59 %:n kuukausimaksu, joka koostuu 0.14 %:n rahastopalkkiosta ja 0.45 %:n alustamaksusta.

Vaikka Monzo ei ole ensimmäinen uuspankki Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joka tarjoaa sijoitusominaisuuksia, kilpailijat, kuten Starling Bank ja Zopa, eivät vielä tarjoa tällaisia ​​vaihtoehtoja. Useat fintech-alustat, kuten Revolut ja Freetrade, tarjoavat kuitenkin jo osakekaupan ominaisuuksia. Monzon toimitusjohtaja TS Anil hylkäsi väitteet, että pankki olisi myöhässä sijoituspuolueelta.

