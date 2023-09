By

Äskettäisessä haastattelussa näyttelijä Brian Austin Green, joka tunnetaan esiintymisestä The Masked Singer -sarjassa, kertoi yhdestä suuresta vastenmielisyydestään Australian suhteen – sen kammottavasta ryömimisestä. Green, joka vietti useita viikkoja Australiassa kuvaamassa suosittua tosi-ohjelmaa, jakoi kokemuksensa ja paljasti vastenmielisyytensä maan ainutlaatuista villieläimiä kohtaan.

Australiassa ollessaan Green kohtasi erilaisia ​​hyönteis- ja hämähäkkilajeja, mikä järkytti häntä suuresti. Hän myönsi, että hänen mielestään oli haastavaa sopeutua näiden olentojen läsnäoloon, koska ne poikkesivat merkittävästi siitä, mihin hän oli tottunut kotimaassaan.

Green ilmaisi kuitenkin myös arvostavansa Australian kauneutta ja sen monipuolisia maisemia. Hän myönsi, että maassa on henkeäsalpaavimpia maisemia, joita hän on koskaan nähnyt, eikä hänen vastenmielisyytensä kammottavia ryöminöitä kohtaan jättänyt varjoonsa hänen positiivisen kokemuksensa.

Greenin rehellisyys hänen vastenmielisyydestään Australian villieläimiä kohtaan resonoi monien ihmisten keskuudessa, jotka ovat kohdanneet maan ainutlaatuisia olentoja. Australia on kuuluisa runsaasta ja monipuolisesta hyönteis- ja hämähäkkipopulaatiostaan, mikä voi olla jännittävää joillekin vierailijoille, mutta häiritsevä toisille.

On olennaista huomata, että Australian villieläimet ovat myös merkittäviä ja niillä on ratkaiseva rooli sen ekosysteemissä. Monilla maan hyönteisillä ja hämähäkkeillä on kiehtovia ominaisuuksia, ja ne ovat tärkeitä pölytyksen, tuholaisten torjunnan ja luonnon tasapainon ylläpitämisen kannalta.

Vaikka Greenin mielipide heijastaa hänen henkilökohtaista vastenmielisyyttään Australian kammottavia ryömijä kohtaan, on tärkeää lähestyä tällaisia ​​kohtaamisia avoimin mielin ja nähdä ne mahdollisuutena oppia maan ainutlaatuisesta villieläimistä.

Lähteet:

– Lähdeartikkeli: The Masked Singer: Brian Austin Green paljastaa yhden asian, jota hän ei voi sietää Australiassa

– Ei muita URL-osoitteita