Uusi eurooppalainen asetus pakottaa Applen ottamaan käyttöön USB-C-latauksen iPhone 15:lle

Apple on ilmoittanut, että sen uusin tuotesarja, iPhone 15, varustetaan USB-C-porteilla sen patentoidun Lightning-portin sijaan. Tämä muutos on vastaus eurooppalaisten sääntelyviranomaisten hyväksymään uuteen sääntöön, joka velvoittaa USB-C-latauksen käytön elektronisissa laitteissa, mukaan lukien älypuhelimet. Muutoksella pyritään vähentämään elektroniikkajätettä ja tekemään latausjohdoista yhteensopivia useiden laitteiden välillä.

Apple on perinteisesti asettanut itsensä suuren käyttäjäkunnan ensisijaiseksi portinvartijaksi, mutta nyt se kohtaa yhä enemmän paineita sääntelyviranomaisilta ympäri maailmaa. USB-C-vaatimuksen lisäksi Applella on Euroopassa edessään uudet säännöt, jotka pakottavat sen sallimaan iPhone-sovellusten myynnin App Storen ulkopuolella. Yritystä tutkitaan myös Yhdysvalloissa, koska se on estänyt muita käyttämästä iPhonen napauttamalla maksamista, ja iPhonen käyttöä kiinalaisilla työpaikoilla on tukahdutettu.

Vaikka nämä sääntelyhaasteet tulevat aikaan, jolloin Apple yrittää elvyttää liiketoimintaansa iPadien ja Macien myynnin laskun keskellä, yhtiö on edelleen hallitseva voima älypuhelinmarkkinoilla. iPhonen osuus Applen kokonaistuloista on edelleen yli puolet, ja yhtiö myy yli 200 miljoonaa iPhonea vuosittain.

IPhone 15 -mallisto sisältää useita parannuksia ja uusia ominaisuuksia, kuten paremmat kamerat, pienemmät reunat näytön ympärillä ja mahdollisuuden tallentaa kolmiulotteista videota. Huippuluokan Pro-malleissa on myös kevyempi titaanirunko ja parannettu suorituskyky huippuluokan valmistusprosessilla. Apple on myös nostanut huippumallinsa, iPhone Pro Maxin, hintaa 9 prosenttia.

Apple julkisti myös päivityksiä Apple Watch -tarjontaansa, mukaan lukien Series 9 -kello, jonka avulla käyttäjät voivat vastata puheluihin napauttamalla peukaloaan ja etusormeaan yhteen kahdesti. Ulkoilun harrastajille suunnatussa Apple Watch Ultrassa on kirkkaampi näyttö ja uusia ominaisuuksia pyöräilijöille.

Kaiken kaikkiaan, vaikka muutokset iPhone-valikoimaan eivät ehkä ole uraauurtavia, ne tarjoavat riittävästi kannustimia vanhempien laitteiden käyttäjille päivittämiseen. Applen on kuitenkin selviydyttävä sääntelyviranomaisten lisääntyvästä valvonnasta ympäri maailmaa säilyttääkseen asemansa markkinoilla.

