Uusi iPhone 15: Mitä odottaa Applen Wonderlust-tapahtumalta

Apple julkistaa uusimman iPhone-valikoimansa "Wonderlust" -tapahtumassa, joka pidetään sen pääkonttorissa Piilaaksossa. Vaikka uusista iPhoneista on paljastettu vähän tietoa, yrityksen odotetaan keskittyvän suorituskyvyn parantamiseen ja yleislaturin käyttöönottoon. Siirtyminen yleislaturiin on Euroopan unionin lain mukaista, joka tulee pakolliseksi Euroopassa ensi vuonna.

IPhone 15:n julkaisu tulee aikaan, jolloin Apple kohtaa haasteita Kiinan markkinoilla, joilla raportit viittaavat siihen, että hallitus kieltää virkamiehiä käyttämästä sen puhelimia. Vaikka tällä saattaa olla vähäinen vaikutus myyntiin, se korostaa huolta Applen riippuvuudesta Kiinasta valmistuksessa Yhdysvaltojen ja Kiinan välisten diplomaattisten jännitteiden lisääntyessä.

Applen iPhone-myynti on laskenut viime vuosineljänneksinä korkeampien hintojen vuoksi, mikä on johtanut asiakkaiden viivästymiseen uusiin malleihin päivittämistä. Tämän ratkaisemiseksi monet huhut viittaavat siihen, että Apple ottaa käyttöön yleisen USB-C-portin lataamiseen ja tiedonsiirtoon, joka korvaa sen Lightning-liittimet. Tämä muutos on yhdenmukainen EU:n lainsäädännön kanssa, jonka mukaan USB-C on kaikkien uusien älypuhelimien, tablettien ja kameroiden vakiolaturi vuoden 2024 lopusta alkaen.

Euroopan unionin päättäjät väittävät, että tämä sääntö yksinkertaistaa eurooppalaisten elämää, vähentää elektroniikkajätettä ja alentaa kustannuksia kuluttajille. Apple käyttää jo USB-C-latausportteja iPadeissaan ja kannettavissa tietokoneissaan, mutta se vastusti vaihtoa iPhoneissa vedoten huoleen innovaatioiden tukahduttamisesta ja turvallisuuden vaarantamisesta. Siitä huolimatta siirtyminen USB-C:hen nähdään nyt väistämättömänä.

Laturin vaihdon lisäksi Applen odotetaan tuovan parannuksia iPhone-kameroihin ja siruihin sekä mahdollisia hinnankorotuksia Pro-malleihinsa. IPhone 15:n menestys tulee olemaan kriittistä Applen suorituskyvylle tulevana vuonna, sillä yrityksen tavoitteena on saada vauhtia takaisin muutaman heikon vuosineljänneksen jälkeen.

Huolimatta huolista Kiinan iPhone-rajoituksista, Applen johtajat ovat korostaneet myynnin nousua Kiinan markkinoilla yleisen laskun aikana. Analyytikot arvioivat, että mahdollinen kielto vaikuttaisi murto-osaan iPhonen myynnistä Kiinassa. Siitä huolimatta on selvää, että Kiina on edelleen tärkeä markkina Applelle, ja kaikki Kiinan hallituksen kielteiset mielipiteet ovat huolestuttavia.

