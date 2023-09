Gearbox Entertainmentin mahdollinen myyntisignaali uudelleenjärjestelystä Embracer Groupissa

Gearbox Entertainment, tunnettu pelikehittäjä ja julkaisija, joka vastaa suosituista sarjoista, kuten Borderlands, Remnant ja Homeworld, saattaa pian erota emoyhtiöstään Embracer Groupista. Raportit osoittavat, että Embracer Group harkitsee Gearbox Entertainmentin myymistä osana meneillään olevaa rakenneuudistussuunnitelmaansa.

Embracer Group on viime vuosina saanut tunnustusta lukuisista kehittäjien, julkaisijoiden ja immateriaalioikeuksien hankinnoista. Tämä suuntaus on kuitenkin kääntynyt Saudi-Arabian valtion rahoittaman Savvy Games Groupin kanssa tehdyn epäonnistuneen sopimuksen seurauksena. Seurauksena Embracer Group on irtisanonut kehittäjät ja sulkenut studiot. Viimeisin sulkeminen oli Volition, joka on vastuussa ylistetystä Saints Row -sarjasta.

Vaikka Embracer Group ei ole virallisesti kommentoinut asiaa, Gearboxin viestintäjohtajan Dan Hewittin sisäinen sähköposti, jonka Bloomberg on hankkinut, vahvistaa Gearbox Entertainmentin mahdollisen myynnin tai perustamisen itsenäiseksi kokonaisuudeksi. Hewitt toteaa, että "perustapaus on, että Gearbox pysyy osana Embraceria", mutta mainitsee myös, että muita vaihtoehtoja harkitaan. Gearbox Entertainmentin kohtalo on edelleen epävarma, ja spekulaatioita tulee todennäköisesti seuraavien viikkojen aikana.

Huolimatta Borderlands 3:n ja Remnant II:n kaltaisten pelien menestyksestä, Embracer Groupin harkinta eroamisesta Gearbox Entertainmentin kanssa osoittaa muutosta yrityksen kasvustrategiassa. Tulevat viikot ja kuukaudet ovat ratkaisevia määritettäessä Gearboxin tulevaisuutta, josta on tullut tiiviisti seurattava yritys.

