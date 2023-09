SIX ilmoittaa viranomaishyväksynnän BME Clearingin digitaalisten omaisuuserien johdannaisille

Sveitsiläinen rahoituspalvelujen tarjoaja SIX on ilmoittanut, että BME Clearing, espanjalainen keskusvastapuoli (CCP), on saanut viranomaisluvan Comisión Nacional del Mercado de Valoresilta (CNMV) Bitcoin- ja Ethereum-futuurien selvittämiseen. Tämä on merkittävä virstanpylväs digitaalisen omaisuuden ekosysteemissä ja osoittaa SIX:n sitoutumisen innovaatioon ja turvallisuuteen.

BME Clearing tuo markkinoille uuden institutionaalisille sijoittajille suunnatun Digital Asset Derivatives -segmentin. Tämä segmentti tarjoaa turvallisen ja tarkasti säädellyn ympäristön digitaalisten omaisuuserien futuurien kaupankäynnille, selvitykselle ja käteismaksuille. Tämän segmentin käyttöönotto on vastaus laitosten kasvavaan kysyntään säännellyn digitaalisen omaisuuden saatavuuden suhteen.

José Manuel Ortiz, SIX:n selvitys- ja repotoimintojen johtaja, ilmaisi tyytyväisyytensä tämän uuden segmentin viranomaishyväksynnästä. Hän korosti, että tämä virstanpylväs kuvastaa SIX:n omistautumista instituutioiden, asiakkaiden ja sijoittajien voimaannuttamiseksi innovatiivisilla ratkaisuilla. Tavoitteena on myötävaikuttaa digitaalisen omaisuuden ekosysteemin jatkuvaan kasvuun ja varmistaa turvallinen ja tehokas kaupankäyntikokemus kaikille asiakkaille.

Saatuaan viranomaishyväksynnän BME Clearing pystyy tarjoamaan laitoksille säännellyn tavan käyttää digitaalisia resursseja, kuten Bitcoinia ja Ethereumia. Tämä liike on linjassa institutionaalisten sijoittajien kasvavan kiinnostuksen ja kryptovaluuttojen käyttöönoton kanssa.

Kaiken kaikkiaan CNMV:n BME Clearingille myöntämä hyväksyntä on merkittävä kehitysaskel, joka vahvistaa SIX:n sitoutumista innovaatioon ja turvallisuuteen digitaalisen omaisuuden ekosysteemissä. Esittelemällä Digital Asset Derivatives -segmentin BME Clearing pyrkii tarjoamaan institutionaalisille sijoittajille turvallisen ja säännellyn ympäristön digitaalisten omaisuuserien futuurien kaupankäyntiin.

