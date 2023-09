Apple julkisti iPhone 15 Pron kevyemmällä rungolla ja pidemmällä akunkestolla

Jännittävässä päivityksessä Bloombergin Mark Gurman on paljastanut, mitä odottaa Applen tulevalta syyskuun tapahtumalta, jossa heidän on määrä julkistaa odotettu iPhone 15 Pro. Gurmanin mukaan yksi merkittävä muutos uuteen malliin on vaihtaminen ruostumattomasta teräksestä titaaniin rungon sivuissa, mikä johtaa kevyempään kokonaispainoon ja tyylikkäämpään muotoiluun.

Lähteiden mukaan iPhone 15 Pro -mallit ovat noin 10 % kevyempiä kuin edeltäjänsä. Tämä on tervetullut poikkeama aiemmista vuosista, jolloin iPhoneista tuli paksumpia ja painavampia, jotta ne mahtuisivat suurempiin akkuihin. Mielenkiintoista on, että painonpudotus ei heikennä akun käyttöikää. Uuden 3 nanometrin A17-sirun tehokkuusparannusten ansiosta käyttäjät voivat odottaa vielä pidemmän akun käyttöiän verrattuna aikaisempiin malleihin.

Pro-malleissa on myös suorituskykyä, sillä Apple varustaa ne nopeammalla A17-sirulla, joka on rakennettu uuteen 3 nanometrin tuotantoprosessiin ja lisämuistiin. Uusi siru parantaa suorittimen ja GPU:n suorituskykyä, mikä johtaa tehokkaampaan suorituskykyyn. Kohokohta on kuitenkin epäilemättä parannukset akun käyttöiässä. Applen odotetaan mainostavan pari tuntia ylimääräistä akunkestoa iPhone 15 Prolle, mikä on merkittävä parannus, kun otetaan huomioon joidenkin asiakkaiden valitukset aiempien iPhone 14 Pro -mallien akun kestosta.

On syytä huomata, että A17-siru on yksinomainen Pro-malleissa, kun taas perusmalleissa iPhone 15 ja iPhone 15 Plus on A16-siru viime vuoden Pro-puhelimista. Tämä ylläpitää Applen strategiaa tarjota suorituskyvyn erottimet eri iPhone-mallien välillä.

iPhone 15 Apple -tapahtuma on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 12. syyskuuta klo 10 PT. Pysy kuulolla Applen tulevista päivityksistä ja ilmoituksista.

