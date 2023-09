BeXide Studio esittelee ennalta ilmoittamatonta peliä Tokyo Game Show 2023:ssa

By

BeXide, hyvämaineinen studio, joka tunnetaan suosituista peleistään, kuten Doko Demo Issyo ja Super Bullet Break, on ilmoittanut esittelevänsä PlayStation 5-, Switch- ja PC (Steam) -alustoille ennalta ilmoittamattoman pelin Tokyo Game Show 2023:ssa. odotettu peli esitellään BeXiden aiemmin julkistetun pelin Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaightsin rinnalla.

Tapahtuman vierailijoilla on mahdollisuus pelata sekä Pershaa että Magic Labyrinth: Arabian Nyaightsia ja julkistamatonta nimikettä "Indie Games Corner" -osastolla. Erikoisherkkuna pelaajille BeXide tarjoaa eksklusiivisia Tokyo Game Show 2023 -akryyliavainkoteloita Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaights -peliin sekä erillisen alkuperäisen uutuuden juuri julkistettuun peliin.

Tokyo Game Show 2023 on tarkoitus järjestää 21.-24. syyskuuta Makuhari Messessa Chibassa, Japanissa. Tämä arvostettu pelitapahtuma houkuttelee alan ammattilaisia, peliharrastajia ja mediaa ympäri maailmaa tarjoten kehittäjille alustan uusimpien luomustensa esittelyyn.

BeXiden päätös esitellä ennalta ilmoittamaton peli Tokyo Game Show 2023 -tapahtumassa on herättänyt suurta jännitystä fanien ja peliyhteisön keskuudessa. Koska studiolla on kokemusta nautinnollisten ja innovatiivisten pelikokemusten tuottamisesta, tämän uuden pelin odotukset ovat kaikkien aikojen korkeimmat.

Lähde: Gematsu.com