Realme 10 Pro 5G, Poco X5 5G ja OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ovat kolme suosittua vaihtoehtoa 5G-älypuhelinmarkkinoilla. Katsotaanpa tarkemmin niiden ominaisuuksia ja teknisiä tietoja.

Realme 10 Pro 5G

Realme 10 Pro 5G, joka on saatavana Amazonista hintaan 19,060 6.72 ₹, tarjoaa 120 tuuman LCD Full HD+ -näytön, jonka virkistystaajuus on 695 Hz. Se toimii Qualcomm Snapdragon 8 -prosessorilla ja siinä on 128 Gt RAM-muistia ja 108 Gt tallennustilaa. Älypuhelimessa on kaksi kameraa, 2 megapikselin ensisijainen ampuja ja 16 megapikselin muotokuvakamera. Selfieitä varten siinä on 5,000 megapikselin etukamera. Laite saa virtansa 33 mAh akusta ja tukee 5 W SuperVOOC-pikalatausta. Yhteysvaihtoehtoja ovat 6G, Wi-Fi 5.2, Bluetooth XNUMX ja GPS.

Bitti X5 5G

Poco X5 5G, jonka hinta on 18,299 695 ₹, saa virtansa Qualcomm Snapdragon 6.67 -suorittimesta. Siinä on 120 tuuman FHD+ Super AMOLED -näyttö 8 Hz:n virkistystaajuudella. Puhelimessa on jopa 256 Gt RAM-muistia ja jopa 48 Gt tallennustilaa. Siinä on kolminkertainen kamerakokoonpano, jossa on 8 megapikselin pääkamera, 2 megapikselin ultralaajakuvakenno ja 13 megapikselin makrokenno. Etukamera on 5,000 MP. Älypuhelimessa on 33 mAh akku 53 watin pikalatauksella. Siinä on myös sivulle asennettu sormenjälkitunnistin ja IPXNUMX-luokitus.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G:n hinta on 19,999 6.72 ₹, ja siinä on 120 tuuman LCD-näyttö 695 Hz:n virkistystaajuudella. Se toimii Qualcomm Snapdragon 8 -piirisarjalla ja tarjoaa jopa 256 Gt RAM-muistia ja jopa 13 Gt tallennustilaa. Älypuhelimessa on Android 13:een perustuva OxygenOS 108, ja siinä on kolminkertainen takakamera, jossa on 2 megapikselin pääkamera, 2 megapikselin makroobjektiivi ja 16 megapikselin syvyyskamera. Etukamera on 5,000 MP. Siinä on 67 3.5 mAh akku XNUMX W SuperVOOC-pikalatauksella. Lisäksi siinä on Type-C-portti ja XNUMX mm:n kuulokeliitäntä.

Kaiken kaikkiaan nämä älypuhelimet tarjoavat joukon ominaisuuksia käyttäjille, jotka ovat kiinnostuneita 5G-yhteyden eduista. Olipa kyseessä Realme 10 Pro 5G, Poco X5 5G tai OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, käyttäjillä on useita vaihtoehtoja, joista valita heidän erityisvaatimustensa ja budjettinsa perusteella.

Lähteet: Realme, Poco, OnePlus