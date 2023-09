National Hockey League (NHL) ja NHL Network ovat ilmoittaneet yhteistyöstään Los Angeles Kingsin kanssa heidän yleiskäyttöisten esikausidokumenttiensa Behind The Glass neljännelle kaudelle. Tämä kolmiosainen sarja, jonka NHL Network on tuottanut yhdessä NHL Productionsin kanssa, tarjoaa kulissien taakse katsauksen NHL:n esikauden intensiteettiin, draamaan ja kilpailuun kaksinkertaisen Stanley Cup Champion Kingsin linssin kautta.

Behind The Glassin tuleva kausi sisältää Kingsin matkan eteläiselle pallonpuoliskolle, kun he pelaavat Arizona Coyotesia vastaan ​​Melbournessa, Australiassa vuoden 2023 NHL Global Series -sarjassa. Nämä ovat kaikkien aikojen ensimmäiset NHL-ottelut Australiassa, mikä lisää jännitystä sarjaan. Pelaajat saavat mikrofonin ja esitellään poissa kaukalosta, mikä tarjoaa faneille vertaansa vailla olevaa sisältöä heidän kilpaileessaan paikastaan ​​listalla ja valmistautuessaan runkosarjan avausotteluun.

Kahden peräkkäisen Stanley Cupin pudotuspelipaikan jälkeen Kings on nostanut odotuksia organisaation suhteen. Behind The Glass keskittyy joukkueen varapresidenttiin ja toimitusjohtajaan Rob Blakeen sekä päävalmentajaan Todd McLellaniin, kun he johtavat joukkuetta koko harjoitusleirin ajan ja muotoilevat vision ikuisesta Stanley Cup -ehdokkaasta. Sarja profiloi myös avainpelaajia, kuten äskettäin hankitun keskustan Pierre-Luc Duboisin, nousevat tähdet Adrian Kempe ja Kevin Fiala sekä veteraaniydinpelaajat Anze Kopitar ja Drew Doughty. Tiimin presidentti Luc Robitaille tarjoaa ainutlaatuisia näkemyksiä siitä, mitä tarkoittaa olla kuningas.

Behind The Glass sai ensi-iltansa vuonna 2018 ja tarjosi faneille ennennäkemättömän katsauksen NHL:n esikauteen New Jersey Devilsin silmin. Siitä lähtien sarjassa on esiintynyt Philadelphia Flyers ja Nashville Predators. Tämän vuoden painos nostaa panoksia kansainvälisellä matkalla Melbourneen, Australiaan.

Fanit voivat odottaa näkevänsä eksklusiivista bonussisältöä ja leikkeitä jokaisesta Behind The Glassin jaksosta, joka jaetaan digitaalisissa ja sosiaalisen median alustoissa hashtagilla #BehindTheGlass. Lisäksi jokainen jakso on saatavilla NHL:n YouTube-alustalla, mikä tarjoaa faneille enemmän mahdollisuuksia osallistua sarjaan.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp lupaa tuoda fanit lähemmäs peliä ja tarjota ainutlaatuisen ja ennennäkemättömän näkökulman joukkueeseen ja ennakkoon. Ennennäkemättömän pääsyn ansiosta tämä dokumentti innostaa faneja, kun he odottavat tulevaa NHL-kautta.

