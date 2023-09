Barbie Digital -julkaisupäiväksi asetettu 12. syyskuuta

Warner Bros. on juuri ilmoittanut, että odotettu Barbie-elokuva on ostettavissa tai vuokrattavissa digitaalisesti 12. syyskuuta. Tämä uutinen on helpotus faneille, jotka ovat innolla odottaneet digitaalista julkaisua, varsinkin kun otetaan huomioon trendi lyhentää teatteri-ikkunoita ja elokuvien saatavuus suoratoistoalustoilla pian niiden teatterijulkaisun jälkeen.

Digitaalisen julkaisun lisäksi elokuva nähdään myös IMAX-teattereissa 22. syyskuuta alkaen. Tämä julkaisu sisältää upouuden post-credit-skenen, joka lisää jännitystä Barbie-faneille.

Warner Bros. on paljastanut, että digitaalinen julkaisu sisältää yli 30 minuuttia bonusmateriaalia. Tämä sisältää ominaisuudet, kuten "Tervetuloa Barbie-maahan", "Becoming Barbie", "Pukeutuminen", "Musiikki, Make Believe", "All-Star Barbie Party" ja "It's a Weird World". Fanit voivat odottaa nauttivansa paljon ylimääräistä Barbie-sisältöä elokuvan mukana.

Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole tietoa siitä, milloin elokuva on saatavana suoratoistona Maxissa. Warner Bros. on muuttanut lähestymistapaansa ja päättää nyt tapauskohtaisesti, milloin elokuvia julkaistaan ​​alustalla, eikä ole tietoja siitä, milloin Barbie on ostettavissa Blu-ray- tai DVD-levyllä.

Digitaalisen julkaisupäivän julkistaminen on herättänyt jännitystä Barbie-faneissa, jotka ovat innolla odottaneet mahdollisuutta nähdä elokuva. Nähtäväksi jää, ostavatko fanit sen digitaalisesti vai odottavatko sen julkaisua Maxille. Sillä välin Barbien ja kaiken sen faneille tulevan lisäsisällön julkaisua odotetaan edelleen.

