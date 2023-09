Baldur's Gate 3: Olennaisia ​​loitsuja ja kykyjä hahmollesi

Baldur's Gate 3 tarjoaa pelaajille joukon vaihtoehtoja hahmojen rakentamisessa, kykyjen lataamisessa ja loitsuissa. Valittavana on niin monia vaihtoehtoja, joten voi olla ylivoimaista päättää, mitkä niistä sopivat hahmollesi parhaiten. Tässä artikkelissa tutkimme muutamia tärkeitä loitsuja ja kykyjä, jotka kannattaa lisätä arsenaaliisi, kun matkustat Faerûnin maailmassa.

Eldritch Blast

Eldritch Blast on pakollinen hyökkäävä Cantrip Warlocksille. Tämä voimavahinkokyky laukaisee voimakkaan säteen suurella kantamalla. Kun nouset tasolle, voit jopa ampua jopa kolme räjähdystä kerralla. Warlockit voivat parantaa tätä loitsua entisestään muokkaajilla, kuten Agonizing Blast (lisääntynyt vahinko) ja Repelling Blast (työntää viholliset pois). Repelling Blastin lisääminen kokoonpanoosi voi olla erityisen hyödyllistä kaukovihollisten kanssa. Koska kyseessä on Cantrip, loitsupaikat eivät rajoita sitä, joten se on arvokas lisä minkä tahansa Warlockin ohjelmistoon.

Ohjaus

Guidance on korvaamaton Cantrip, joka tarjoaa +1d4 bonuksen tilastotarkistuksista. Olipa kyse sitten oman hahmosi tai Shadowheartin kaltaisen kumppanin kautta, Guidance voi parantaa huomattavasti mahdollisuuksiasi menestyä nopanheittimissä. Tämä on erityisen hyödyllistä vuoropuhelun tarkistuksissa ja voi vaikuttaa merkittävästi vuorovaikutustesi tuloksiin. Älä aliarvioi tämän ilmaisen tehostuksen voimaa.

Ystävät

Kuten Guidance, Friends on toinen hyödyllinen Cantrip tilastotarkistuksiin, erityisesti dialogiin. Se antaa etua näille sekeille, jolloin voit heittää kaksi noppaa ja valita suuremman numeron. Ystävät voivat auttaa sinua selviytymään epäonnisista kierroksista ja puhumaan sujuvasti vaikeiden tilanteiden läpi. Pidä tämä loitsu mielessäsi, jos haluat turvaverkon tilastotarkastuksiisi.

Kirjoittaja

Counterspell on reaktiokyky, jonka avulla taikuuden käyttäjät voivat kumota vihollisten antamia voimakkaita loitsuja. Se vaatii tason 3 loitsupaikan, mutta se voi ehkäistä jopa korkean tason loitsuja onnistuneen tilastotarkistuksen avulla. Käytä Counterspelliä harkiten, sillä se on rajallinen resurssi. Säästä se kaikkein tuhoisimpia loitsuja varten ja tee strategisia päätöksiä taistelun aikana maksimoidaksesi sen tehokkuuden.

siunata

Bless on loitsu, joka tarjoaa +1d4 bonuksen tietyille heitoille koko puolueellesi. Vaikka se kuluttaa Spell Slot -pelin, sen edut voivat sisältää muita etuja tai ihailuja, jotka vaikuttavat Attack Rolls ja Saving Throws. Cast Bless ennen kuin osallistut merkittäviin taisteluihin lisätäksesi puolueesi menestymismahdollisuuksia.

Pelko

Pelon iskeminen vihollisesi voi antaa sinulle yliotteen taistelussa. Pelkoloitsu tekee juuri sen aiheuttamalla peloissaan vihollisille Haitan kyky- ja hyökkäystarkistuksissa. Se myös rajoittaa heidän liikkumistaan ​​ja estää heitä lähestymästä pyörää. Tämä loitsu voi luoda mahdollisuuksia manipulaatioon ja hallintaan taistelukentällä.

Tikarien pilvi

Cloud of Daggers on erinomainen vaikutusalueen loitsu, joka voi aiheuttaa merkittäviä vahinkoja. Vaikka sen vaikutusalue ei ehkä ole laaja, sen vahinkopotentiaali on suuri. Loitsu luo tikarien kierteen, joka vahingoittaa vihollista tai jopa joukkuetoveria, joka kävelee sen läpi. Se on loistava loitsu käytettäväksi kuristuspisteissä tai taistelukentän keskialueilla vihollisten ohjaamiseen ja vahingoittamiseen.

Sumuinen askel/mittaovi

Kyky teleportoida itsesi voi muuttaa pelin. Loitsujen, kuten Misty Step tai Dimension Door, avulla voit nopeasti sijoittaa itsesi uudelleen taistelukentällä, kiertää vihollisia tai saavuttaa muutoin saavuttamattomille alueille. Nämä loitsut tarjoavat monipuolisuutta ja voivat olla käteviä sekä taistelu- että tutkimustilanteissa.

Muista, että nämä loitsut ja kyvyt tulee valita hahmosi rakenteen ja pelityylin perusteella. Kokeile erilaisia ​​yhdistelmiä löytääksesi itsellesi parhaiten sopivan. Älä pelkää tehdä omia ehdotuksiasi tai kokeilla uusia strategioita, kun etenet Baldur's Gate 3:n läpi.

