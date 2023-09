Keskustelu: Pelottelu vs. petos Baldur's Gate 3:ssa

By

Baldur's Gate 3 -yhteisö on käynyt kiivasta keskustelua pelottelun ja petoksen käytöstä pelissä. Baldur's Gate 3 on massiivinen roolipeli, joka tarjoaa pelaajille erilaisia ​​tapoja navigoida maailmassa ja olla vuorovaikutuksessa ei-pelattavien hahmojen (NPC) kanssa.

Keskusteluilla NPC:n kanssa voi olla huomattavasti erilaisia ​​tuloksia riippuen pelaajan lähestymistavasta. Taktiikat, kuten aiempien tietojen käyttäminen NPC:n heiluttamiseen, pelottelu-, suostuttelu- ja petostarkastusten läpäiseminen tai suoran taistelun käyttäminen ovat kaikki varteenotettavia vaihtoehtoja.

Äskettäin pelaaja jakoi turhauttavan kokemuksensa Baldur's Gate 3 -subredditissä. He kertoivat vuorovaikutuksesta, jossa heidät lukittiin vankilaan, ja he yrittivät pelotella vanginvartijaa vapauttamaan heidät. Valitettavasti pelaaja epäonnistui pelottelutarkistuksessa ja huomasi olevansa "teleportattu takaisin" selliinsä ilman mitään seurauksia.

Pelaaja väitti, että epäonnistuneen uhkailutarkastuksen olisi pitänyt johtaa taisteluun, koska he tekivät aidon ja vakavan uhan vartijalle. He uskoivat, että uhkailun epäonnistumisen pitäisi johtaa useammin riitaan.

Kuitenkin mielipiteet tästä asiasta jakautuivat yhteisössä. Jotkut pelaajat olivat samaa mieltä OP:n kanssa ja katsoivat, että epäonnistuneella pelottelutarkastuksella pitäisi olla vakavammat seuraukset. Toiset olivat eri mieltä ja totesivat, että vartija, joka vastasi palauttamalla pelaajan selliin ja hylkäämällä heidän uhkauksensa merkityksettömänä, oli uskottava tulos.

Erimielisyys johtuu pelottelun ja petoksen päällekkäisyydestä. Pelottelu perustuu fyysisesti pelottavalta näyttäytymiseen ja uhkausten käyttämiseen, kun taas Deception keskittyy manipulointiin ja suostutteluun suloisen puheen tai muiden huijaamisen avulla. Fanit väittivät, että tyhjän uhkauksen tulisi kuulua Deceptionin eikä pelottelun alle.

Baldur's Gate 3 on peli, joka tarjoaa pelaajille paljon valinnanvaraa ja vapautta, mikä johtaa odotuksiin, että tietyt tulokset vastaavat heidän aikomuksiaan. On kuitenkin tärkeää muistaa, että arvaamattomuus on olennainen osa peliä, kun noppaa eivät vieraa pelaajan hyväksi.

