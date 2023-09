Baldur's Gate 3 NPC nimetty Dungeons & Dragons Sourcebookista

Eräs kotkasilmäinen Baldur's Gate 3:n pelaaja on huomannut, että pelin tärkeä NPC on saatettu nimetä Dungeons & Dragons Fifth Edition -lähdekirjan perusteella. Baldur's Gate 3, joka perustuu suosittuun pöytäroolipeliin, ammentaa voimakkaasti Dungeons & Dragons Fifth Editionin maailmaa ja mekaniikkaa, joten se on tuttu franchising-faneille.

Pelaaja huomasi, että nimi ”Ethel-täti” löytyy Volo's Guide to Monsters -nimisestä lähdekirjasta, jota Dungeon Masters käyttää usein luodakseen omia hakkejaan. Kirjassa on taulukon hakijoiden nimiä, ja niiden joukossa ovat "täti" ja "Ethel". Baldur's Gate 3 -pelaajat tunnistavat Ethel-tädin tärkeäksi NPC:ksi näytöksessä 1, joka näyttää aluksi tavalliselta vanhalta naiselta, mutta lopulta paljastuu voimakkaaksi ja pahaksi jätkäksi.

Tämän mahdollisen pääsiäismunan löytäminen lisää peliin entistä syvyyttä, koska se viittaa siihen, että kehittäjät Larian Studios ovat saattaneet viitata lähdekirjaan luodessaan pelin hahmoja. Mielenkiintoista on, että lähdekirja on kirjoitettu Volon-nimisen hahmon näkökulmasta, joka esiintyy myös NPC:nä Baldur's Gate 3:ssa.

On mahdollista, että Volo tapasi Ethel-tädin jossain vaiheessa ja lisäsi tämän nimen kirjaansa, mikä lisää kerroksen keskinäistä yhteyttä pelin tarinaan. Lisäksi sekä Ethel-täti että Volo esittävät pelaajille vaikeita valintoja, vaikkakin erilaisilla tuloksilla. Tämä löytö korostaa Baldur's Gate 3:n yksityiskohtiin kiinnitettyä huomiota ja palkitsee faneja, jotka käyttävät aikaa syventääkseen sen sisältöä.

Kaiken kaikkiaan tämä pääsiäismuna on vain yksi esimerkki Baldur's Gate 3:n rikkaudesta ja syvyydestä, ja se kiehtoo pelaajat edelleen monimutkaisella maailmallaan ja mekaniikkallaan.

