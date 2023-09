Kuinka värvätä Minthara tappamatta Baldur's Gatessa 3

Yksi Baldur's Gate 3:n suosituimmista NPC:istä on Minthara, Dark Elf, joka on vannonut uskollisuutensa Absolutelle. Monet pelaajat ovat olleet innokkaita värväämään hänet romanttiseksi seuralaiseksi, mutta tehdäkseen niin heidän on täytynyt suorittaa tehtävä, joka sisälsi paljon tappamista. Eräs fiksu pelaaja on kuitenkin keksinyt menetelmän palkata Minthara ilman ihmishenkiä.

Yleensä saadaksesi Mintharan liittymään puolellesi, sinun on suoritettava hänen antamansa tehtävä teurastaaksesi kaikki Emerald Grovessa. Tämä sisältäisi verisen kohtaamisen tieflingien ja druidien kanssa Mintharan peikkojoukkojen avustuksella. Reddit-käyttäjä Wulfrinnan on kuitenkin jakanut menetelmän Mintharan värväämiseksi "viattomasti".

Wulfrinnanin menetelmän mukaan sinun pitäisi ensin puhua Molin jengin Tiefling-lasten kanssa druidi-idolin varastamisesta. Varasta sitten idoli salaamalla estääksesi rituaalin toteutumisen. Tämä laukaisi taistelun Tieflingien ja Druidien välillä, jossa sinun pitäisi joko juosta tai livahtaa ulos. Ilmoita myöhemmin Mintharalle lehdon sijainti, ja kun molemmat palaatte, löydätte kaikki puolustajat kuolleina. Näin voit värvätä Mintharan myöhemmin pelissä ilman, että sinun tarvitsee tappaa ketään.

Vaikka tämä menetelmä saattaa näyttää pinnalta viattomalta, on tärkeää huomata, että se sisältää silti manipulointia ja petosta. Se muistuttaa samanlaisia ​​moraalisesti epäselviä valintoja muissa roolipeleissä, kuten Star Wars: Knights of the Old Republic -pelissä. Jos kuitenkin haluat leikkiä hahmona, joka yrittää pitää kätensä puhtaina, tämä menetelmä voi olla hyödyllinen väistö Baldur's Gate 3:ssa.

