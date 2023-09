Baldur's Gate 3 -ohjaaja jättää oven auki DLC-kampanjaa varten

By

Äskettäisessä haastattelussa virallisella Dungeons & Dragons YouTube -kanavalla Baldur's Gate 3:n johtaja Swen Vincke vihjasi, että ladattavan sisällön (DLC) kampanja saattaa silti olla pelin mahdollisuus. Vaikka Vincke ei antanut tarkkoja yksityiskohtia, hän mainitsi, että DLC voisi tapahtua pelin eri kohdissa ja tarjosi joustavuutta tarinan ja pelin suhteen.

Vincke paljasti myös, että Larian Studios, Baldur's Gate 3:n takana oleva kehittäjä, työskentelee parhaillaan toisen pelin parissa Baldur's Gate 3:n jatkuvan tuen ohella PC:llä ja PS5:llä. Koska joukkueet sijaitsevat seitsemässä eri maassa, on ymmärrettävää, että DLC ei ehkä ole heidän tärkein prioriteettinsa, koska he keskittyvät valmistamaan Xbox Series -versiota uusimmasta julkaisustaan.

Huolimatta siitä, että Vincke myönsi pelin tasokadon nostamiseen liittyvät haasteet, Vincke totesi, ettei se ole mahdotonta. Baldur's Gate 3:ssa pelaajien enimmäistaso on tällä hetkellä rajoitettu 12:een, kun taas Dungeons & Dragonsin viides painos antaa pelaajille mahdollisuuden saavuttaa taso 20. Vincke selitti, että korkeamman tason seikkailut vaativat merkittävää kehitystä ja erilaisia ​​haasteita, mutta vaati, että tasojen 13-20 kampanja on mahdollisuuksien rajoissa.

Muissa uutisissa Baldur's Gate 5:n PS3-portista on tullut konsolin korkeimmin arvioitu peli, joka ohittaa suositut pelit, kuten Elden Ring, The Witcher 3: Wild Hunt ja God of War: Ragnarok.

