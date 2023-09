Kuinka rakentaa paras versio Shadowheartista Baldur's Gate 3:ssa

By

Haluatko luoda parhaan version Shadowheartista Baldur's Gate 3:ssa? Kätevässä rakennusoppaassamme on kaikki tiedot, joita tarvitset tehdäksesi hänestä tehokkaimman ja vahvimman mahdollisen luonteen.

Paras Shadowheart-alaluokka Baldur's Gate 3:ssa

Paras Shadowheartin alaluokka on Life Domain. Vaikka sinulla on mahdollisuus pitää hänen alkuperäinen alaluokkansa, Trickery Domain, sen muuttaminen Life Domainiksi tarjoaa enemmän etuja. Jos haluat vaihtaa hänen alaluokkaansa, sinun on käytettävä "Withers"-ominaisuutta, joka maksaa 100 kultaa.

Paras kykypistemäärä Shadowheartille Baldur's Gate 3:ssa

Ihanteellinen kykypistemäärä Shadowheartille on seuraava:

– Vahvuus: 10

– Ketteryys: 14

– Perustuslaki: 16

- Älykkyys: 8

– Viisaus: 16

– Karisma: 10

Koska Shadowheartin tärkein tilasto on Wisdom, on tärkeää priorisoida se. Perustuslaki on myös ratkaiseva selviytymisen kannalta, koska se vaikuttaa terveyteen. Lisäksi ketteryyteen keskittyminen parantaa hänen avaintaitojaan.

Parhaat loitsut Shadowheartille Baldur's Gate 3:ssa

Pappina loitsut ovat välttämättömiä Shadowheartille. On suositeltavaa valita hänelle yhdistelmä parantavia, tuki- ja vahinkoloitsuja. Tässä on joitain ehdotuksia:

– Cantrip: Ohjaus, vastus, liekin tuottaminen

– Taso 1: parantava sana, suoja pahalta ja hyvältä, paranna haavoja, aiheuta haavoja, uskon kilpi, käsky

– Taso 2: Henkinen ase, pitohenkilö

– Taso 3: Mass Healing Word, Remove Curse, Glyph of Warding

– Taso 4: Liikkumisvapaus

– Taso 5: hyönteisrutto, pahan ja hyvän poistaminen, liekinisku, tasosidonta

– Taso 6: Heal, sankarien juhla

Paras Shadowheartin rakennus Baldur's Gate 3:ssa

Jos et halua vaihtaa hänen alaluokkaansa tai haluat tietää, kuinka hänen tasonsa on mennyt 1. tasolle, rakennusoppaamme auttaa sinua. Noudata vain yllä mainittuja suositeltuja alaluokkaa, kykypisteitä ja loitsuja.

Shadowheartin parhaan version luominen Baldur's Gate 3:ssa varmistaa, että hän on erinomainen parantaja ja vahinkojakaja. Tämän rakennuksen avulla voit helposti päihittää minkä tahansa vihollisen. Muista tutustua muihin Baldur's Gate 3 -oppaisiin saadaksesi lisää hyödyllisiä vinkkejä ja tietoja.

