Australia ryhtyy toimiin estääkseen tekoälyn tuottaman lasten seksuaalisen hyväksikäytön materiaalin jakamisen

By

Australia on toteuttamassa uusia toimenpiteitä estääkseen tekoälyn (AI) luoman lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan materiaalin jakamisen. Maan Internet-sääntelyviranomainen, e-Safety Commissioner Julie Inman Grant ilmoitti, että alan jättiläiset Google ja Bing ovat laatineet uuden koodin hallituksen pyynnöstä. Tämä koodi vaatii hakukoneita varmistamaan, ettei tällaista sisältöä näy hakutuloksissa. Lisäksi se estää hakukoneiden tekoälytoimintoja luomasta materiaalista synteettisiä versioita, jotka tunnetaan yleisesti nimellä deepfake.

Inman Grantin mukaan generatiivisen tekoälytekniikan nopea kasvu on saanut maailman yllättäen. Tämän seurauksena nykyinen Googlen ja Bingin laatima koodi ei kattanut tekoälyn luomaa sisältöä, mikä johti tarkistetun koodin tarpeeseen. Inman Grant sanoi: "Kun alan suurimmat toimijat ilmoittivat integroivansa generatiivisen tekoälyn hakutoimintoihinsa, meillä oli koodiluonnos, joka ei selvästikään enää sopinut tarkoitukseen. Pyysimme alaa kokeilemaan uutta."

Tämän uuden koodin käyttöönotto korostaa, kuinka internet-alustoja ympäröivää sääntely- ja oikeudellista maisemaa muovautuu lisääntyvä AI-teknologioiden käyttö, jotka voivat luoda automaattisesti realistista sisältöä. Google ja Bingin emoyhtiö Microsoft eivät ole vielä kommentoineet asiaa.

Tekoälyn tuottaman sisällön käsittelemisen lisäksi Australian sääntelyviranomainen on aiemmin rekisteröinyt turvakoodeja useille Internet-palveluille, mukaan lukien sosiaalinen media ja älypuhelinsovellukset. Nämä koodit tulevat voimaan vuoden 2023 lopulla. Myös Internet-tallennus- ja yksityisviestipalveluiden turvakoodien kehittäminen on käynnissä, mutta se on kohdannut vastustusta yksityisyyden puolestapuhujilta maailmanlaajuisesti.

Lähteet:

– [Lähdeartikkeli](lisää lähde-URL tähän) – [Linkkiteksti](lisää linkkiteksti tähän)