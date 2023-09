Tutkimuksen mukaan alle puolella australialaisista on 5G-puhelin

Hintavertailusivusto Finderin tuoreen tutkimuksen mukaan vain 46 prosentilla matkapuhelimia käyttävistä australialaisista on laite, joka pystyy vastaanottamaan 5G-yhteyden. Tämä havainto perustuu Consumer Sentiment Tracker -tutkimukseen, joka on yli 53,000 24 australialaisen suoritettu kysely. Tutkimus paljasti myös, että 5 % vastaajista ei halua 8G-peittoa, kun taas 5 % myönsi, etteivät tiedä mitä 22G on. Kuitenkin 5 % osallistujista ilmaisi haluavansa päivittää XNUMXG-puhelimeen tulevaisuudessa.

Lisäksi tutkimus tulee aikaan, jolloin 3G-verkot lähestyvät loppuaan. Australian suuret teleyritykset, kuten Vodafone, Telstra ja Optus, ovat ilmoittaneet suunnitelmistaan ​​sulkea 3G-verkkonsa ja uudistaa teknologiaa parantaakseen uudempia 4G- ja 5G-verkkojaan. Vodafone sulkee 3G-verkkonsa 15. joulukuuta mennessä, Telstra kesäkuussa 2024 ja Optus syyskuussa 2024.

Asiantuntijat ehdottavat, että henkilöt, joilla on vanhempia laitteita, joutuvat päivittämään pian, tai he voivat menettää yhteyden. Tämä koskee iPhonen omistajia, sillä iPhone 6:ta aiemmilla malleilla on pääsy vain 3G:hen, jota ei enää tueta ensi vuonna. 3G-sulkeminen vaikuttaa myös muihin kuin puhelinlaitteisiin, kuten turvajärjestelmiin, lääketieteellisiin hälytyksiin, EFTPOS-laitteisiin ja joidenkin autojen etäkäynnistysjärjestelmiin. Tällaisiin laitteisiin luottavaisten henkilöiden on suositeltavaa tarkistaa niiden valmistajilta tai verkkopalveluntarjoajilta, vaikuttaako tämä niihin.

Niiden, jotka ovat ostaneet matkapuhelimensa viime vuosina, ei kuitenkaan tarvitse huolestua, sillä vaikka heidän laitteensa eivät tue 5G:tä, 3G:n sulkeminen ei vaikuta heihin. Matkapuhelinverkot päivitetään yleensä noin vuosikymmenen välein, ja vanhemmat verkot poistetaan käytöstä. Viidennen sukupolven matkaviestinverkkojen 5G esiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 2019, ja 6G:n odotetaan tulevan käyttöön vuosikymmenen loppuun mennessä.

Kaiken kaikkiaan tutkimus korostaa matkapuhelinliittymien nykytilannetta Australiassa, jossa alle puolet väestöstä käyttää 5G-puhelimia. Teknologian kehittyessä on ratkaisevan tärkeää, että ihmiset pitävät laitteensa ajan tasalla, jotta voidaan varmistaa keskeytymätön yhteys ja uusimpien verkkoominaisuuksien käyttö.

Lähteet:

– Finder Research

– M2M-yhteys