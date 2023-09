Audemars Piguet julkistaa uusia julkaisuja viidestä kokoelmasta

Audemars Piguet on äskettäin esitellyt useita uusia kelloja viidestä eri mallistosta, jotka osoittavat heidän sitoutumisensa innovaatioon ja käsityötaitoon. Kohokohtia ovat Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin, High Jewelry Royal Oak, Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin Openworked, Royal Oak Offshore Chronograph Ceramic ja Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie.

Royal Oak “Jumbo” Extra-Thinin rakenteessa on nyt käytetty titaania ja bulkkimetallilasia (BMG), mikä antaa sille ainutlaatuisen ja huippuluokan ulkonäön. Näiden materiaalien yhdistelmä nähtiin ensimmäisen kerran brändin 2021 Only Watch -tarjouksessa, ja nyt se on sisällytetty vakiomallistoon. Uuden version voimanlähteenä on kaliiperi 7121, joka korvaa aiemman kaliiperin 2121.

Niille, jotka haluavat ripauksen luksusta, Audemars Piguet on esitellyt neljä korkeakoruista versiota klassisesta Royal Oakista. Näissä malleissa on harvinainen ja erittäin tekninen lumiasetus, joka lisää valotehostetta ikoniseen muotoiluun. Saatavana 18 karaatin valkoisena tai vaaleanpunaisena kullana ja kahdessa koossa, nämä kellot yhdistävät eleganssia ja puetettavuutta.

Jatkona Royal Oakin 50-vuotisjuhlaan brändi on tuonut markkinoille Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin Openworked keltakultaisen. Tämä uusi lisäys säilyttää saman DNA:n kuin aiemmin julkaistut vaaleanpunaisen kullan ja ruostumattoman teräksen versiot keskittyen läpinäkyvyyteen ja hienostuneeseen ammattitaitoon. Käytetty liike on kaliiperi 7124, joka on huomattavan ohut, vain 2.7 mm.

Royal Oak Offshoren 30-vuotisjuhlan kunniaksi Audemars Piguet on julkistanut kaksi uutta mallia, jotka on valmistettu keraamisesta, titaanista ja kullasta. Nämä kellot tulkitsevat uudelleen vuoden 2020 viitenumeron. 26405CE ja niiden voimanlähteenä on kaliiperi 4401, itsekelautuva integroitu kronografiliike, jossa on flyback-toiminto.

Lopuksi, niille, jotka etsivät teknistä huippuosaamista, Audemars Piguet esittelee ensimmäistä kertaa kaksi uutta versiota Royal Oak Minute Repeater Supersonneriesta mustassa keramiikassa. Näissä kelloissa on merkin patentoitu Supersonnerie-tekniikka, joka varmistaa poikkeuksellisen akustisen suorituskyvyn. Näissä kaliiperilla 2953 toimivissa kelloissa yhdistyvät edistynyt teknologia ja perinteinen viimeistely.

Audemars Piguet jatkaa kellonvalmistuksen rajojen työntämistä uusimmilla julkaisuillaan tarjoamalla harrastajille monipuolisen valikoiman vaihtoehtoja, jotka esittelevät sekä heidän teknistä asiantuntemustaan ​​että taiteellista tyyliään.

