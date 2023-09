Astranis tarjoaa Internet-yhteyden Meksikoon kahdella satelliitilla

By

Astranis, startup, joka on erikoistunut rakentamaan ja käyttämään pieniä laajakaistasatelliitteja, on julkistanut suunnitelmansa tuoda Internet-yhteys Meksikoon. Yhtiö on tehnyt yhteistyötä meksikolaisen Internet-palveluntarjoajan Apco Networksin kanssa laukaistakseen ensi vuonna kaksi satelliittia, jotka tarjoavat laajakaistayhteyden jopa 5 miljoonalle ihmiselle. Tästä kumppanuudesta ilmoitettiin alun perin maaliskuussa, mutta palvelevien henkilöiden tarkka lukumäärä paljastettiin vasta äskettäin.

Meksikossa yli 30 prosentilla väestöstä, noin 38 miljoonalla ihmisellä, ei ole tällä hetkellä Internet-yhteyttä. Syrjäiset ja maaseutuyhteisöt luottavat usein satelliittiteknologiaan liitettävyydessä, koska perinteiset menetelmät, kuten valokuitukaapelit, asettavat haasteita maan vuoristoisessa maastossa. Astraniksen toimitusjohtaja John Gedmark totesi, että yritys harkitsee lisäsatelliittien laukaisemista tavoittaakseen loput 33 miljoonaa ihmistä Meksikossa, joilla ei vielä ole luotettavaa internetyhteyttä.

Astranis toimii perustamalla kumppanuuksia suurten teleyritysten kanssa sen sijaan, että tarjoaisi yksittäisiä tilauksia, kuten kilpailija SpaceX:n Starlink. Tämän lähestymistavan avulla Astranis voi yhdistää suuria ihmisryhmiä samanaikaisesti. Gedmark selitti, että yksi tehokas tapa on käyttää omistettuja satelliittilinkkejä solutornien tai WiFi-hotspottien yhdistämiseen, mikä palvelee huomattavaa määrää käyttäjiä tietyllä alueella.

Apco Networks tarjoaa yhteistyössä Astraniksen kanssa erilaisia ​​yhteyksiä, mukaan lukien omistetut WiFi-sivustot, backhaul maaseudun solupalveluille ja suorat Internet-yhteydet yrityksiin. Vaikka tarkka laukaisupäivämäärä on vielä vahvistamatta, Meksikon kaksi satelliittia on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2024 jälkipuoliskolla yhdessä Filippiineille omistetun Astranis-satelliitin kanssa.

Lisäksi Astranis suunnittelee laukaisevansa UtilitySat-nimisen varasatelliitin myöhemmin tänä vuonna. Tämä tehtävä kuljettaa myös kolme muuta Astranis-satelliittia WiFi-yhteyttä varten veneissä ja lentokoneissa sekä perulainen matkapuhelinpalveluiden backhaul-palveluntarjoaja Grupo Andesat.

