Valkyrie LMH -ohjelma palaa Astonin ja Heart of Racing Partnershipin kanssa

By

Yli kolmen vuoden tauon jälkeen Valkyrie LMH -ohjelma on tarkoitus aktivoida uudelleen Aston Martinin ja yhdysvaltalaisen Heart of Racing -tiimin yhteistyön kautta. Aston Martinin ja Heart of Racingin kerrotaan tekemässä sopimusta Valkyrie LMH -auton tuomisesta radalle vuonna 2021.

Aston Martin neuvottelee toimittajien kanssa ja kokoaa tiimiä valvomaan ohjelmaa, mukaan lukien Williamsin entinen F1-tekniikan johtaja Adam Carter. Vaikka Aston Martin ei ole vahvistanut Valkyrie LMH:n elpymistä, yhtiö korosti urheiluautojen kilpa-DNA:ta ja sitoutumistaan ​​arvioida vaihtoehtoja kehittyvässä moottoriurheilumaisemassa.

Heart of Racing -tiimin päällikkö Ian James ilmaisi joukkueen halunsa nousta kansainvälisen urheiluautokilpailun huippuluokkaan, mutta totesi, että sopimusta ei ole vielä saavutettu tai allekirjoitettu. Heart of Racing on jo laajentunut kestävyyden MM-sarjaan (WEC) Aston Martinin kanssa tänä vuonna.

Valkyrie-kilpa-auton odotetaan kilpailevan sekä WEC:ssä että International Motor Sports Associationissa (IMSA). Auton voimanlähteenä on 6.5-litrainen V12-moottori, joka on kehitetty yhteistyössä Cosworthin kanssa, samanlainen kuin Valkyrien katuversiossa käytetty moottori.

Valkyrie-ohjelma pysäytettiin, kun LMP2-pohjaiset LMDh-autot liitettiin WEC:n Hypercar-divisioonaan. Aston Martin on kuitenkin päättänyt elvyttää ohjelman Aston Martinin omistajan Lawrence Strollin vihjeiden korkean tason paluusta Le Mansiin.

Aston Martin osallistui viimeksi huippuluokassa Le Mansissa AMR-One avoimella LMP1:llä vuonna 2011. Valkyrie-ohjelma on erillinen Aston Martin Racing -operaatiosta, joka kehitti Lola-pohjaisen DBR1/2 P1 -kupeen.

Lähteet:

– Autourheilu