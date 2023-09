Assassin's Creed Mirage: Paluu Assassin's Creed -sarjan juurille

Assassin's Creed Mirage on merkittävä virstanpylväs Ubisoft Bordeauxille, sillä se on ensimmäinen kerta, kun studio on johtanut koko pelin julkaisun kehitystä. Valhalla's Wrath of the Druids DLC:n parissa tunnettu Bordeaux valittiin kehittämään kevyempää ja keskittyneempää Miragea, joka oli alun perin tarkoitettu Valhallalle DLC:ksi ennen kuin siitä tuli itsenäinen seikkailu. Historiallisessa Bagdadin kaupungissa sijoittuva Mirage pyrkii palaamaan Assassin's Creed -sarjan juurille ja kunnioittamaan alkuperäistä peliä.

Yksi Miragen tärkeimmistä ominaisuuksista on sen keskittyminen varkain ja tiedustelemiseen, mikä tuo takaisin klassisen Assassin's Creed -pelin. Sosiaalinen sekoittuminen on palannut, minkä ansiosta pelaajat voivat sulautua saumattomasti väkijoukkoon ja navigoida Bagdadin pyöreän kaupungin vilkkailla kaduilla. Parkour on myös näkyvä ominaisuus, koska pelaajat voivat kulkea kaupungin läpi kattojen avulla ja suorittaa akrobaattisia liikkeitä välttääkseen taistelun. Lisäksi nopea matkustaminen synkronoituihin näkökulmiin on saatavilla niille, jotka haluavat nopeamman kulkuvälineen.

Itse Round City on vaikuttava ympäristö, jossa on kanavia, vehreyttä ja selkeitä alueita, joiden arkkitehtuuri muistuttaa ensimmäistä Assassin's Creed -peliä. Jokainen kaupunginosa tarjoaa ainutlaatuisen kokemuksen, kuten Karkh, vilkas kauppakaupunki, ja Abbasiyah, jossa on Viisauden talo, jossa tutkijat opiskelevat matematiikkaa ja filosofiaa. Huomio yksityiskohtiin kaupungin suunnittelussa lisää Miragen mukaansatempaavaa kokemusta.

Kaupungin lisäksi Mirage esittelee myös alueita, jotka tunnetaan nimellä The Wilderness, tarjoten avoimemman ja laajemman ympäristön, joka muistuttaa moderneja Assassin's Creed -pelejä. Nämä alueet tarjoavat virkistävää vaihtelua vauhtiin, eikä niitä tarvitse tutkia Miragen pääasiallisen kertomusvetoisen kokemuksen saamiseksi. Pitävätpä pelaajat mieluummin ahtaasta kaupunkiympäristöstä tai avoimesta erämaasta, Mirage tarjoaa molempien maailmojen parhaat puolet.

Vaikka Mirage keskittyy ensisijaisesti Basim Ibn Ishaqin kokemuksiin Bagdadissa, on myös hetkiä, jotka sijoittuvat nykyajan tarinaan. Nämä hetket ovat kuitenkin rajallisia, ja pääpaino on Basimin matkalla. Toinen pelin huomionarvoinen paikka on Alamutin linnoitus, joka toimii Hidden Onesin harjoituskenttänä ja sisältää nyökkäyksiä aikaisempaan Assassin's Creed -historiaan.

Mirage esittelee uusia pelimekaniikkoja, kuten tunnettuusjärjestelmän, jossa NPC:t reagoivat pelaajan toimiin. Epäonnistuneet tehtävät, kuten taskuvarkaus, voivat johtaa siihen, että NPC:t hälyttävät vartijoita ja lisäävät pelaajan tunnettuutta. Välttääkseen havaitsemisen pelaajat voivat käyttää strategioita, kuten lahjoa muusikoita häiriötekijöiden luomiseksi tai taisteluun osallistumista viimeisenä keinona.

Assassin's Creed Mirage tarjoaa jotain sekä pitkäaikaisille faneille että pelisarjan uusille tulokkaille. Fanit arvostavat pääsiäismunia ja viittauksia laajempaan Assassin's Creed -perinteeseen, kun taas uudet tulokkaat voivat hypätä sarjaan Miragen kanssa ensimmäisenä kokemuksena. Mirage keskittyy varkain, parkouriin ja paluusarjan juurille, joten se tarjoaa jännittävän ja mukaansatempaavan Assassin's Creed -seikkailun.

Lähteet:

– [Lähdeartikkelin otsikko] – Lähteen nimi

– [Lähdeartikkelin otsikko] – Lähteen nimi