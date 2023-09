Kiinalainen iPhone-kielto painaa Aasian osakkeita

Aasian osakkeiden odotetaan seuraavan tekniikan johtamaa pudotusta Wall Streetillä, kun huoli kasvaa Kiinan Applen iPhone-kiellon vaikutuksista. Osakkeiden vertailuindeksit Japanissa ja Hongkongissa ovat laskeneet, kun taas Australian ja Yhdysvaltojen vertailuindeksit pysyvät ennallaan Aasian alkuvaiheessa. Nasdaq 100 laski, kun Applen osakkeet putosivat ja menetti 190 miljardin dollarin arvon. Kiinan iPhone-kielto laajenee valtion tukemiin virastoihin, valtionyhtiöihin ja erilaisiin valtion omistamiin yrityksiin ja valtion valvomiin organisaatioihin. Tämä asettaa haasteita Applen lisäksi myös muille suurille teknologiayrityksille, jotka ovat vahvasti riippuvaisia ​​Kiinasta.

Vaikka Applelle ei todennäköisesti ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia rajoituksilla, koska valtion virkamiehet todennäköisesti välttelivät jo yhtiön tuotteita, laajemmat seuraukset voivat vaikuttaa työpaikkoihin maassa, jossa useimmat iPhonet kootaan. Teknologiateollisuuden jatkuva kasvu tekoälyn ja Federal Reserven koronnostoa koskevien spekulaatioiden vetämänä on johtanut venyneisiin arvostuksiin. Jotkut asiantuntijat ehdottavat, että ala on kypsä korjaukseen.

Sijoittajat seuraavat myös tarkasti Yhdysvaltain taloustietoja, erityisesti vankkoja työttömyyskorvauslukuja, jotka vahvistavat Fedin tarvetta ylläpitää korotettuja korkoja. Federal Reserven virkamiesten on analysoitava tietoja päättääkseen korkojen tulevaisuudesta. Samaan aikaan euro on vetäytynyt euroalueen heikon kasvun vuoksi ja onshore-juan on saavuttanut lähes 16 vuoden alimman tason Kiinan taloutta kohtaan tunnetun pessimismin lisääntyessä. Öljyn hinta on myös laskenut toisena päivänä peräkkäin yhdeksän rallin jälkeen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Kiinan iPhone-kielto on herättänyt huolta teknologiateollisuudessa, mikä on johtanut Aasian osakkeiden pudotukseen. Vaikutus Appleen voi olla rajallinen, mutta laajemmat vaikutukset Kiinaan tukeutuviin teknologiayrityksiin voivat olla merkittäviä. Lisäksi muut tekijät, kuten venyneet arvostukset ja Yhdysvaltain taloustiedot, vaikuttavat markkinoiden epävakauteen.