Googlen toimitusjohtaja vahvistaa, että haku ja tekoäly ovat edelleen yhtiön mission ydin

Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichai on vahvistanut, että haku ja tekoäly (AI) ovat jatkossakin yrityksen tehtävän pääpaino. Blogiviestissä Pichai korosti Googlen sitoutumista tulla tekoälyn ensimmäiseksi yritykseksi. Hän korosti useita keskeisiä kehityssuuntia, mukaan lukien tutkimus DeepMindissä, Tensor Processing Units -yksiköiden luominen, AI-chatbotin Bardin julkaisu ja Search Generative Experience (SGE).

Vaikka Google ajaa tekoälyaloitteitaan eteenpäin, se on myös kohdannut kilpailunrajoituksia koskevia valituksia ja sakkoja eri lainkäyttöalueilla, erityisesti Yhdysvalloissa ja Euroopan unionissa. On herättänyt huolta Googlen hallitsevasta asemasta hakuliiketoiminnassa, verkkomainonnassa ja Android-markkinoilla. Yritykselle on määrätty huomattavia sakkoja ja se on pakotettu tarkistamaan Android-käyttökäytäntöjään oikeustoimien vuoksi.

Lisäksi Google on kohdannut syytöksiä henkilötietojen ja luovien teosten varastamisesta käyttäjiltä tekoälymalliensa kouluttamiseksi antamatta tunnustusta tai korvauksia alkuperäisille tekijöille. Pichai kuitenkin käsitteli nämä huolenaiheet ja lupasi, että Googlen tekoälykehitys toteutetaan vastuullisesti ja mahdolliset riskit huomioon ottaen.

Pichai totesi lisäksi, että 15 Googlen tuotetta palvelee yli puoli miljardia ihmistä ja yritystä ja kuusi tuotetta palvelee yli 2 miljardia käyttäjää. Android puolestaan ​​​​on läsnä noin 3 miljardissa laitteessa maailmanlaajuisesti.

Viimeaikaisten tekoälyllä varustettujen tuotteiden osalta Pichai mainitsi, että Google Workspacessa miljoona käyttäjää käyttää generatiivista tekoälyä. Teknologiaa hyödynnetään myös kriittisiin tarpeisiin, kuten tulvien ennustamiseen, proteiinirakenteen ennustamiseen, muovisaasteiden vähentämiseen, antibioottiresistenssiin, malarian hävittämiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen lentoteollisuudessa.

Kaiken kaikkiaan Pichain blogiviesti vahvistaa Googlen sitoutumista hakuun ja tekoälyyn sekä sen kunnianhimoa jatkaa innovaatioiden edistämistä näillä alueilla samalla kun huomioidaan mahdolliset ongelmat ja riskit.

