Valencian digitaalinen huippukokous 2023: Tulevaisuuden muokkaaminen tekoälyn avulla

Valencia Digital Summit (VDS2023) on uraauurtava tapahtuma, joka tarjoaa arvokkaita näkemyksiä tekoälyn (AI) nykyiseen ja tulevaan maisemaan. Muuttavana teknologiana tekoäly on nopeasti noussut vahvaksi voimaksi, joka ajaa innovaatioita ja muokkaa yhteiskunnan eri näkökohtia, mukaan lukien sosiaalinen, taloudellinen ja institutionaalinen hyvinvointi.

Startup Valencian järjestämä kansainvälinen teknologiatapahtuma järjestetään 26. ja 27. lokakuuta City of Arts and Sciencesissa Valenciassa, Espanjassa. Se kokoaa yhteen alan asiantuntijat, tutkijat, innovaattorit, tutkijat, sijoittajat ja institutionaaliset johtajat ympäri maailmaa. Huippukokous pyrkii useiden keskustelujen ja keskustelujen avulla esittelemään, kuinka tekoälystä on tulossa olennainen osa elämäämme, ja tarjota osallistujille näkemyksiä työn, koulutuksen, organisaation kehityksen ja terveydenhuollon tulevaisuudesta.

Tapahtumassa on paneeleja ja keskusteluja erilaisista tekoälyyn liittyvistä aiheista. Yhdessä paneelissa, jonka otsikko on "Innovatiiviset tekoälysovellukset: uraauurtavia ratkaisuja liiketoiminnan menestykseen", asiantuntijat jakavat kokemuksiaan tekoälyn hyödyntämisestä kilpailukyvyn parantamiseksi omilla aloillaan. Toinen paneeli, "AI Venture Capital: Analysis of Trends and Opportunities in the AI ​​Market", tutkii sijoitusmahdollisuuksia dynaamisilla tekoälymarkkinoilla.

Valencia Digital Summit tuo myös esiin teknologian ja luovuuden lähentymisen, innovaatioiden vaikutuksen ja matkailun tulevaisuuden trendit. Siinä tutkitaan tekoälyn vallankumouksellisia mahdollisuuksia teknisessä tuessa ja käsitellään tärkeitä eettisiä näkökohtia, jotka liittyvät tekoälyn voiman hyödyntämiseen samalla kun vaalitaan inhimillisiä arvoja ja sosiaalista hyvinvointia.

Huippukokoukseen odotetaan yli 10,000 80 osallistujaa yli 400 maasta, mukaan lukien 8 kansainvälistä sijoittajaa, joiden salkku ylittää XNUMX miljardia euroa. HP:n, Telefónican, Banco Sabadellin ja Espanjan hallituksen tukema huippukokous toimii alustana startup-yrityksille, jotka voivat olla yhteydessä sijoittajiin ja yhteistyökumppaneisiin.

Valencia Digital Summitin kasvu on ollut huomattavaa, ja osallistujien määrä on kasvanut 1,500 2018 % sen perustamisesta vuonna 1,200. Tämä kasvu on vahvistanut Valencian ekosysteemin Espanjan kolmanneksi suurimmaksi investointivolyymilla mitattuna yli 700 XNUMX startupilla ja yli XNUMX miljoonaa euroa investoitu viime vuosina.

Startup Valencia, tapahtuman järjestäjä, on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka on omistautunut edistämään ja edustamaan Valencian teknologia- ja innovaatioekosysteemiä. Se on kerännyt yli 350 yhteistyökumppania ja saa tukea merkittäviltä kumppaneilta, kuten Google, HP, Banco Sabadell ja Telefónica.

Valencia Digital Summit 2023 lupaa olla pelin muuttava tapahtuma, joka kokoaa yhteen alan johtajat ja visionäärit tutkimaan tekoälyn valtavia mahdollisuuksia ja sen vaikutuksia yhteiskuntaan. Sen on määrä muokata tekoälyn tulevaisuutta ja sen integrointia eri sektoreille tulevina vuosina.

