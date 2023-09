Apple esittelee FineWoven-materiaalin iPhone 15:lle ja Apple Watchin rannekkeille

By

Apple on ilmoittanut tuovansa markkinoille uuden premium-materiaalin Apple Watch -rannekkeille ja iPhone 15 -kuorille, nimeltään FineWoven. Tämä materiaali korvaa aiemmat nahkatuotteet, joiden laatu on laskenut. Päätös materiaalien vaihtamisesta johtui myös nahan tuotantoon liittyvästä merkittävästä hiilijalanjäljestä Applen mittakaavassa.

FineWoven on mikrotvillimateriaali, joka on valmistettu 68 prosentista kierrätysmateriaalista. Siinä on pehmeä ja mokkanahkainen rakenne, joka tarjoaa mukavan tuntuman Apple Watchin ranneille. Nauhat varustetaan Magnetic Link- ja Modern Buckle -sulkimilla käyttömukavuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi.

Mitä tulee iPhone 15 -koteloihin, FineWoven tukee Applen MagSafe-ekosysteemiä, jonka avulla käyttäjät voivat helposti liittää magneettilaturit, lompakkot ja muut lisävarusteet. Tämä varmistaa yhteensopivuuden Applen ekosysteemin kanssa ja tarjoaa samalla kestävämmän vaihtoehdon nahalle.

Monet asiakkaat ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä Applen lehmännahkakoteloiden laadun heikkenemiseen. Kolmannen osapuolen valmistajien odotetaan kuitenkin täyttävän tämä aukko tarjoamalla halpoja nahkakoteloita tai korkealaatuisempia vaihtoehtoja, jotka oikeuttavat korkeamman hinnan.

FineWoven-materiaali tuo raikkaan lähestymistavan kangaskoteloihin, kun Google luopui asteittain kangaskotelovalikoimastaan ​​ja korvasi ne silikonivaihtoehdoilla. Applen tutkimus kangaskoteloihin tarjoaa käyttäjille jännittävän mahdollisuuden kokea uusi ulkoasu ja tuntuma.

