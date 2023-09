Applen M3-käyttöiset MacBookit viivästyvät ensi vuoteen, analyytikko ennustaa

By

Applen analyytikko Ming-Chi Kuo paljasti, että odotetut M3-käyttöiset MacBookit eivät todennäköisesti julkaista ennen tämän vuoden loppua. Vaikka näiden seuraavan sukupolven kannettavien tietokoneiden julkaisupäivästä ei ole ollut konkreettisia huhuja, Bloombergin Mark Gurman ehdotti aiemmin, että Apple voisi esitellä M3-sirun "aloitustason" Mac-tietokoneissa lokakuun tapahtumassa. On arveltu, että uudessa 13-tuumaisessa MacBook Prossa, 13- ja 15-tuumaisessa MacBook Airissa ja Mac Minissä voisi olla M3-siru, jonka odotetaan olevan tehokkaampi 3nm:n prosessillaan. Gurman uskoo, että nämä tuotteet julkistetaan ensi vuoden aikana.

Ei kuitenkaan olisi yllättävää, jos Apple päättäisi lykätä MacBookien julkaisua. Edellisenä vuonna Apple jätti väliin uusien Macien esittelyn lokakuun tapahtumassa ja sen sijaan esitteli MacBook Pron M2 Pro- ja M2 Max -siruilla tammikuussa. Tästä huolimatta Kuo mainitsee viestissään erityisesti MacBookit, jättäen avoimeksi mahdollisuuden uuden iMacin saapumiselle syksyllä 2023.

M3-sirun käyttöönotto on erittäin odotettu Applen käyttäjien ja teknologian harrastajien keskuudessa. Sen odotetaan tuovan merkittäviä parannuksia suorituskykyyn ja tehon hyötysuhteeseen verrattuna aikaisempiin M-sarjan siruihin. Siirtyminen Applen omaan piin käyttöön on toistaiseksi onnistunut, ja M1-siru on saanut myönteisiä arvioita vaikuttavasta nopeudestaan ​​ja energiatehokkuudestaan.

Vaikka M3-käyttöisten MacBookien julkaisun viivästyminen saattaa joillekin pettää, se antaa Applelle myös enemmän aikaa tuotteen hiomiseen ja varmistaa sujuvan siirtymisen käyttäjille. Kuten aina, Apple pyrkii tarjoamaan laitteissaan huipputeknologiaa ja innovatiivisia ominaisuuksia.

