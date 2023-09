Applen kerrotaan lykkäävän M3-käyttöisten MacBookien julkaisua

Applen analyytikon Ming-Chi Kuon mukaan Applen suunnitelmat julkaista MacBookit, joissa on uusi M3-prosessori tänä vuonna, saattavat viivästyä. Tämä on ristiriidassa aiempien raporttien kanssa, joiden mukaan uudet MacBookit olisivat saatavilla syyskuussa. Huhuja ruokkii Bloombergin toimittaja Mark Gurmanin väite, että Apple pienensi tavanomaista Mac-keskeistä tapahtumaansa lokakuussa vihjaten uuden tuotteen mahdolliseen hiljaiseen julkaisuun lehdistötiedotteen kautta.

Apple järjestää yleensä tapahtumia ilmoittaakseen uusien sirujen lanseerauksista, joten on epätodennäköistä, että yhtiö paljastaisi M3:n pelkästään lehdistötiedotteen kautta. Spekulaatioiden mukaan Apple saattaa esitellä M3-piirisarjan päivitetyssä 24-tuumaisessa iMacissa, koska laitetta ei ole päivitetty vuoden 2020 jälkeen ja se käyttää edelleen vanhentunutta M1-sirua.

Kuon raporttiin lisää painoa se, että Apple on jo tänä vuonna kiinnittänyt huomiota Maceihinsa julkistamalla kesäkuussa uudet 15 tuuman MacBook Airin, Mac Studion ja Mac Pron. Mahdollisesta viiveestä huolimatta on selvää, että Apple valmistautuu M3-käyttöisten laitteiden julkaisuun. Raportit osoittavat, että Apple on varmistanut vuodeksi siruvalmistajan TSMC:n N3 (3nm) -solmun, jolle M3 on kuulemma rakennettu.

Jos M3 julkaistaan ​​tänä vuonna, sen odotetaan olevan saatavilla vain muutamissa laitteissa, sillä aikaisempien raporttien mukaan M3 Pro- ja M3 Max -mallit jäävät markkinoille vuoteen 2024 asti. M3:n odotetaan tuovan merkittävää suorituskyvyn parannusta Applen mallisto, joka ylittää M1:n tarjoaman asteittaisen päivityksen.

Toistaiseksi Apple ei ole antanut virallisia lausuntoja M3-käyttöisten MacBookien julkaisemisesta. Historiallisesti Apple pitää syksyn Mac-tapahtumansa lokakuun puolivälissä, ja ilmoitukset tapahtuvat viikkoa ennen. Siksi ei pitäisi mennä liian kauan ennen kuin saamme lisätietoja yrityksestä.

