IPhone 15 Pro Max on kokenut joitain suuria muutoksia, ja näiden muutosten myötä 1,199 Gt:n mallin uusi lähtöhinta on 256 1,099 dollaria. Viime vuoden Pro Max alkoi 128 XNUMX dollarista, mutta siinä oli vain XNUMX Gt tallennustilaa. Uusi iPhone tarjoaa enemmän tallennustilaa, mutta korkeammalla hinnalla.

Apple julkaisee sekä iPhone 15 Pron että 15 Pro Maxin 22. syyskuuta, ja ennakkotilaukset alkavat tänä perjantaina. Huhuja on kiertänyt kuukausia, että Apple nostaisi hintaa kokoonpanomuutosten, kuten harjatun titaaniseosrungon ja ohuempien kehysten käyttöönoton vuoksi. Uudessa iPhone 15 Pro Maxissa on myös nopeampi A17 SoC integroidulla GPU:lla, joka tukee säteenseurantaa.

On tärkeää huomata, että 1,199 Gt:n mallin 256 128 dollarin hinta ei ole hinnankorotus, koska Apple veloitti saman summan samasta tallennuskapasiteetista viime vuonna. Halvempi vaihtoehto, jossa on XNUMX Gt tallennustilaa, ei kuitenkaan ole enää saatavilla.

Hinta- ja tallennusmuutosten lisäksi Apple on tehnyt myös muita merkittäviä päivityksiä iPhone-puhelimiinsa. Yritys on vihdoin korvannut ikääntyvän Lightning-portin puhelimissaan, mukaan lukien AirPods Pro, USB-C-porteilla. USB-C-portti tukee nopeampaa USB 3 -standardia, jonka siirtonopeus on jopa 10 Gbps. Käyttäjien on kuitenkin ostettava USB 3 Type C -kaapeli erikseen.

Lisäksi iPhone 15 -sarja tukee nyt Qi2-latausta, joka on Applen uusi latausstandardi, joka perustuu sen omaan MagSafe-lataukseen. Pro-malleissa on myös korvattu vanha soitto-/värinäkytkin muokattavalla Action Button -painikkeella, joka on samanlainen kuin Apple Watch Ultra -sarjan puhelimissa.

iPhone 15 Pron ja 15 Pro Maxin ohella Apple on julkistanut myös iPhone 15- ja 15 Plus -mallit. Näissä malleissa on Dynamic Island, ja ne perivät A16 Bionic -sirut viime vuoden Pro-malleista. IPhone 15:n ja 15 Plus:n lähtöhinnat pysyvät samoina kuin viime vuonna, vastaavasti 799 dollaria ja 899 dollaria.

Kaiken kaikkiaan uuden iPhone 15 Pro Maxin lähtöhinta on korkeampi, mutta se tarjoaa enemmän tallennustilaa ja valikoiman uusia ominaisuuksia ja parannuksia edeltäjäänsä verrattuna.

