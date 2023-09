Apple lopettaa iPhone Mini -sarjan julkaisemisen iPhone 15:n julkaisun myötä

Tänä iltana Apple julkistaa odotetun iPhone 15 -sarjansa, joka todennäköisesti merkitsee iPhone Mini -valikoiman loppua. Muutama vuosi sitten esitelty iPhone Mini on kamppaillut rajoitetun suosion kanssa pienempiä puhelimia suosivien käyttäjien keskuudessa.

Spekulaatioita iPhone Minin lopettamisesta on kiertänyt vuoden 2023 alusta lähtien, ja näyttää siltä, ​​että Applen päätös on linjassa näiden huhujen kanssa. Markkinatiedot ovat osoittaneet, että pienempien puhelimien kysyntä on suhteellisen pientä verrattuna suurempiin ja monipuolisempiin malleihin. Tämän seurauksena Apple on päättänyt keskittyä Pro-malleihin vastatakseen kasvavaan kysyntään.

iPhone 15 -sarjan rinnalla Applen odotetaan julkaisevan tapahtumassa Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 ja AirPods Pro. On myös raportteja, jotka viittaavat siihen, että Apple saattaa esitellä uusia koteloita iPhone 15 -sarjalle ja lopettaa sen nahkakoteloiden valmistuksen. Lisäksi Apple harkitsee lopettavansa nykyisen silikonikumin ja fluoroelastomeeritarvikevalikoimansa osana laajempaa aloitetta siirtyä kohti ympäristön kannalta kestävämpiä materiaaleja.

MacRumoursin raportin mukaan Apple saattaa korvata nykyiset lisävarusteensa ympäristöystävällisistä materiaaleista valmistetuilla. Tämä sisältää lisävarusteita, kuten iPhonen silikonikotelon MagSafella, Sport Bandin, Solo Loopin ja AirTag Loopin. Raportissa mainitaan myös mahdollisuus, että näille lisätarvikkeille esitettäisiin uusi premium-materiaali nimeltä FineWoven.

Tämän siirtymän myötä Applen odotetaan julkistavan uusia lisävarustemalleja, kuten "FineWoven" Apple Watch -ranneke, joka on varustettu magneettisoljella. Tämä siirtyminen kohti kestävämpiä ja ympäristöystävällisempiä materiaaleja on linjassa Applen sitoutumisen kanssa olla vastuullinen ja eteenpäin katsova yritys.

Kaiken kaikkiaan tämän illan tapahtuma lupaa tuoda Applelta jännittäviä uusia tuotteita ja innovaatioita samalla kun jättää hyvästit iPhone Mini -sarjalle. Kuten aina, Apple jatkaa teknologian ja suunnittelun rajojen ylittämistä vastatakseen asiakkaidensa jatkuvasti kehittyviin tarpeisiin.

Lähteet:

