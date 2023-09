Apple julkisti iPhone 15 -malliston Kiinan markkinoille pääsyn ja kilpailun vuoksi

By

Applen odotetaan tuovan markkinoille uuden iPhone 15 -mallistonsa tänään, samalla kun se kohtaa haasteita Kiinan markkinoilla ja kilpailun lisääntymistä. iPhonen osuus Applen myynnistä viime vuonna oli yli puolet, mutta Kiinan markkinoille pääsyn rajoitukset uhkaavat yhtiötä. Lisäksi Apple joutuu kamppailemaan Huawei Technologiesin kanssa, joka on sen suurin kilpailija Kiinan premium-älypuhelinmarkkinoilla, kunnes Yhdysvaltojen vientivalvonta häiritsi Huawein puhelinliiketoimintaa. Viime viikolla Huawei julkaisi Mate 60 Pron, huippuluokan puhelimen, joka käyttää Kiinassa valmistettuja siruja, mikä mahdollisesti rikkoo Yhdysvaltain hallituksen asettamia kaupan rajoituksia.

Yrittääkseen saada etulyöntiaseman Applesta Huawei on sisällyttänyt lisäominaisuuksia, kuten satelliittipuhelut, hyödyntäen Kiinan hallituksen tukemaa verkkoa. Vaikka Applen nykyinen iPhone-valikoima sisältää satelliittiominaisuudet, ne on tarkoitettu vain hätätilanteisiin. Apple keskittyy todennäköisesti uuteen tuotevalikoimaansa tänään Apple Parkin pääkonttorissa järjestettävässä tapahtumassa. Suurin muutos asiakkaiden kannalta on siirtyminen Applen omistamista "Lightning"-latauskaapeleista USB-C:hen, joka täyttää EU:n säädökset. Analyytikot ennustavat, että Apple asemoi tämän muutoksen päivitykseksi hyödyntäen nopeampaa tiedonsiirtonopeutta korkealaatuisten iPhone-videoiden siirtämiseen.

Analyytikot odottavat myös Applen esittelevän uusia ominaisuuksia, kuten "periskooppi"-kamerateknologian, joka parantaa zoomausominaisuuksia, päivitetyt sirut ja titaanikotelot. Pääkysymys on, varataanko nämä ominaisuudet uudelle huippulaitteelle vai tehdäänkö pienempiä päivityksiä myös halvempiin malleihin. Asiantuntijat odottavat, että Apple nostaa keskimääräistä hintaaan myytyä puhelinta kohden lisätäkseen tuloja, mutta on edelleen epävarmaa, nostetaanko hintoja kauttaaltaan vai rajoitetaanko se premium-versioihin. Huolimatta globaalien älypuhelinmarkkinoiden laskusta Apple koki vähiten laskun suurimmista älypuhelinvalmistajista tämän vuoden toisella neljänneksellä. Markkinoilla on kuitenkin edelleen haastavia olosuhteita.

Tarkkailijat seuraavat myös mahdollisia viitteitä Applen suunnitelmista generatiivisen tekoälyn alalla. Yhtiö on kohdannut tiedusteluja tämän teknologian aikeistaan, mutta vihjeitä on toistaiseksi ollut vähän. Spekulaatioita on edelleen siitä, esitteleekö Apple edistyksellistä Siri-muotoa vai antaako tietoa sen tutkimus- ja kehitystyöstä tällä alalla.

Lähteet:

– Reuters: https://www.reuters.com/technology/apple-set-unveil-new-iphone-lineup-tuesday-amid-china-competition-threats-2022-09-06/