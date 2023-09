Applen iOS 17: Mitä odottaa uusimmasta iPhone-päivityksestä

Applen tuleva iOS 17 -päivitys tuo merkittäviä muutoksia iPhoneesi. Applen älypuhelinohjelmiston uusin versio sisältää päivityksiä sovelluksiin, kuten Viestit, Puhelin, FaceTime ja Health, sekä uuden ominaisuuden nimeltä StandBy. On kuitenkin tärkeää huomata, että iOS 17 on saatavilla vain iPhone Xs:lle tai uudemmille malleille.

iOS 17:n huomattaviin päivityksiin kuuluu parannuksia Puhelin-sovellukseen. Apple esittelee Yhteystietojulisteet, muokattavat yhteystietokortit, jotka tulevat näkyviin, kun soitat, lähetät viestin tai FaceTime-palvelun. Nämä yhteystietokortit voidaan personoida valokuvilla, muistioilla tai tekstillä, mikä mahdollistaa henkilökohtaisemman kosketuksen. Lisäksi Live Voicemail litteroi vastaajaviestit reaaliajassa soittajan jättäessä viestin, mikä helpottaa puheluiden seulomista ja tärkeiden viestien vastaanottamista.

Viestit-sovellus saa myös päivityksen, johon on lisätty Check In -toiminto. Tämän ominaisuuden avulla voit ilmoittaa ystävälle tai perheenjäsenelle, kun olet matkalla tiettyyn määränpäähän. Jos kestät odotettua kauemmin tai menet raiteiltaan, Check In lähettää sinulle ilmoituksen varmistaakseen, että kaikki on hyvin.

FaceTime-käyttäjät ovat iloisia saadessaan tietää, että iOS 17:ssä on mahdollisuus jättää videoviestejä vastaamattomista puheluista. Tämän ominaisuuden avulla käyttäjät voivat kommunikoida videon välityksellä, vaikka vastaanottaja ei vastaisi puheluun.

Yksi iOS 17:n ainutlaatuisista lisäyksistä on StandBy-tila. Tämä ominaisuus muuttaa iPhonesi älynäytöksi, kun se latautuu ja asetetaan kyljelleen. Se mahdollistaa helpon pääsyn widgeteihin, ilmoituksiin ja puheluihin.

Mielenterveyden osalta Apple esittelee Health-sovelluksessa uuden ominaisuuden nimeltä Mental Health. Tämä ominaisuus auttaa käyttäjiä seuraamaan henkistä hyvinvointiaan antamalla heidän kirjata mielialansa ja tunnistaa siihen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä. Käyttäjät voivat myös suorittaa mielenterveysarviointeja ja jakaa tiedot lääkärin kanssa hakeutuakseen tarvittaessa hoitoon.

Kaiken kaikkiaan iOS 17 tuo useita jännittäviä päivityksiä ja ominaisuuksia parantamaan iPhonen käyttökokemusta. Ohjelmiston odotetaan julkaistavan syyskuun 12. päivänä.

