Apple TV Plus kohtaa Godzillan Monarch: Legacy of Monsters -trailerin kanssa

Apple TV Plus jatkaa hittisarjaansa esittämällä ensimmäisen trailerin Monarch: Legacy of Monstersista. Sarja merkitsee Applen etenemistä Godzillan maailmaan ja lupaa toimittaa todella hyvän televisiosovituksen suositusta hirviösarjasta.

Monarch: Legacy of Monsters sijoittuu Lionsgaten MonsterVerseen, joka alkoi vuoden 2014 Godzillan uudelleenkäynnistyksellä ja sisältää elokuvia, kuten Kong: Skull Island, Godzilla: King of the Monsters ja Godzilla vs. Kong. Ennen kuin sarja palaa teattereihin ensi vuonna, tv-sarjan tavoitteena on täyttää joitakin aukkoja Godzillan taustatarinassa.

Tarina seuraa armeijan upseeri Lee Shaw'ta, jota Wyatt Russell esitti nuorempana ja Kurt Russell (Wyattin isä) vanhempana versiona. Lee työskentelee Monarch-hirviöjärjestön kanssa ja yrittää myöhemmin varoittaa maailmaa vaaroista, joita hän on nähnyt. Leen rinnalla veli ja sisar paljastavat monarkkia koskevia salaisuuksia ja lisäävät juoneeseen uuden kerroksen juonittelua.

Vaikka monet esityksen juonen yksityiskohdat jäävät julkistamatta, traileri tekee varmasti vaikutuksen visuaalisesti ja mittakaavaltaan. Monarch: Legacy of Monsters näyttää olevan samassa tasossa MonsterVerse-elokuvien loiston kanssa, sillä ne esittelevät vaikuttavia hirviöitä, jännittäviä lavasteita ja kiehtovan lähikuvan Godzillasta.

Apple ei selvästikään säästänyt kulujaan herättäessään tämän eeppisen sarjan henkiin. Esillä olevat tuotantoarvot osoittavat sitoutumista tekemään oikeutta rakastetulle Godzillan franchising-sarjalle. Vaikka pettymyksen mahdollisuus on aina olemassa, tähän mennessä näkemiemme perusteella siitä voi tulla yksi vuoden 2023 parhaista TV-ohjelmista.

Monarch: Legacy of Monsters saa ensi-iltansa 17. marraskuuta Apple TV Plus -kanavalla.

