Apple ilmoitti äskettäin julkaisevansa Apple Watch Series 9:n, jonka se väittää olevan sen ensimmäinen hiilineutraali tuote. Vaikka tämä onkin edistysaskel, on olennaista tarkastella laajempaa kuvaa yrityksen ympäristövaikutuksista sen sijaan, että keskittyisi vain yksittäisen tuotteen kestävyyteen.

Apple Watch Series 9:n hiilineutraali tila koskee vain tiettyjä koteloiden ja rannekkeiden yhdistelmiä. Lisäksi Apple aikoo lopettaa nahkatarvikkeiden, kuten kellojen rannekkeiden ja puhelinkuorten, myynnin kasvihuonekaasupäästöjen minimoimiseksi. Yrityksen ilmastositoumuksia arvioitaessa on kuitenkin tärkeää katsoa yksittäisten tuotteiden kestävyyden pidemmälle ja huomioida ympäristövaikutusten kokonaisvähennys.

Applen tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä, mikä on kriittinen virstanpylväs, jota vastaan ​​meidän pitäisi arvioida yritystä. Mitä tulee Apple Watch Series 9:ään, tämän mallin valituissa kotelo- ja ranneyhdistelmissä sekä Apple Watch Ultra 2:ssa ja Apple Watch SE:ssä on hiilineutraaliutta osoittava logo. Apple selittää tuotantoprosessin päästöjen vähenemisen materiaalien, sähkön ja kuljetusten parannuksilla, mukaan lukien toimittajien lisääntyneen puhtaan energian käyttöönoton. Jäljellä olevat päästöt kompensoidaan luontoon perustuvilla hankkeilla, kuten hiilidioksidin imeytymistä lisäävillä metsityshankkeilla. Lisäksi Apple sitoutuu vastaamaan asiakkaiden odotettua sähkönkulutusta hiilineutraalien Apple Watch -mallien lataamiseen investoimalla uusiutuvan energian projekteihin.

Osana sitoutumistaan ​​kestävään kehitykseen Apple on korvannut nahan FineWoven-nimisellä mikrotvillimateriaalilla, jonka väitetään olevan huomattavasti pienemmät hiilidioksidipäästöt kuin nahka. Tällä siirtymällä pyritään vähentämään karjan kasvihuonekaasupäästöjä, jotka päästävät metaania, voimakasta kasvihuonekaasua, joka pahentaa ilmastonmuutosta.

Tietyistä lähteistä peräisin olevien päästöjen vähentäminen on kuitenkin tärkeää, mutta se ei välttämättä heijasta yrityksen yleistä edistystä kohti ilmastotavoitteitaan. Yritys voi tehdä yhdestä tuotteesta vähemmän hiili-intensiivisen, mutta kompensoida tämän saavutuksen myymällä suurempia määriä kyseistä tuotetta, mikä johtaa samoihin tai jopa lisääntyneisiin kasvihuonekaasupäästöihin.

Applen uusin ympäristöraportti osoittaa bruttohiilipäästöjen laskun, kun yritys tuottaa 20.6 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2022. Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi Applen on saavutettava nettopäästöt vuosikymmenen loppuun mennessä. On tärkeää, että edistyminen jatkuu, kuten Octavia Spencerin rooli Luontoäitinä sketissä Applen äskettäisen tapahtuman aikana osoittaa, muistuttaen yritystä, ettei se pettä äitiään.

Lähteet: Apple