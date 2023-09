Apple avaa hakemukset vuosittaiselle yrittäjäleirille ja laajentaa mahdollisuuksia alkuperäiskansojen kehittäjiin

By

Apple on ilmoittanut, että se ottaa nyt vastaan ​​hakemuksia vuotuiseen Entrepreneur Campiin, joka on aloite, joka edistää monimuotoisuutta ja osallisuutta teknologia-alalla. Osana laajentumispyrkimyksiään Apple on myös laajentanut toimintaansa alkuperäiskansojen kehittäjiin.

Yrittäjäleiri tarjoaa aliedustetuille perustajille ja kehittäjille, joilla on mobiilisovelluspohjaisia ​​yrityksiä, pääsyn edistyneen teknologian laboratorioon. Ohjelman tavoitteena on tarjota näille yrittäjille työkalut ja tuki, joita he tarvitsevat menestyäkseen kilpailukykyisellä teknologia-alalla.

Apple tunnustaa aliedustettujen yhteisöjen perustajien kohtaamat ainutlaatuiset haasteet, erityisesti teknologia-alalla, ja on sitoutunut tarjoamaan näille henkilöille mahdollisuuksia menestyä. Avaamalla hakemuksia Entrepreneur Campiin Apple kutsuu lahjakkaita ja aloittelevia yrittäjiä hakemaan ja hyötymään tästä mukaansatempaavasta kokemuksesta.

Kiinnostuneet henkilöt voivat hakea ohjelmaan 24. syyskuuta välisenä aikana. Organisaatiot voivat lähettää leirille enintään kolme jäsentä, mikäli he täyttävät Applen kehittäjäsivustolla esitetyt kriteerit. Tämän vuoden Yrittäjäleiri järjestetään virtuaalisesti, ja kaksi erillistä istuntoa järjestetään 30. lokakuuta - 3. marraskuuta aliedustetuille perustajille ja 13. - 17. marraskuuta naispuolisille perustajille.

Samalla kun Apple jatkaa teknologian tulevaisuuden muokkaamista, se tunnustaa monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden merkityksen. Entrepreneur Campin kaltaisten aloitteiden avulla Apple pyrkii edistämään innovatiivisia ideoita aliedustetuilta yhteisöiltä ja antamaan yksilöille mahdollisuuden tehdä jälkensä teknologiateollisuudessa.

Määritelmät:

– Entrepreneur Camp: Applen vuosittainen ohjelma, joka tarjoaa edistyneen teknologian laboratorion pääsyn aliedustetuille perustajille ja kehittäjille, joilla on mobiilisovelluspohjaisia ​​yrityksiä.

– Aliedustetut yhteisöt: sosiaaliset ryhmät, jotka ovat historiallisesti syrjäytyneet ja joilla on rajoitettu edustus tietyillä aloilla, kuten teknologiassa.

– Alkuperäiskansojen kehittäjät: kehittäjät, jotka tunnustavat olevansa alkuperäiskansoja ja kuuluvat alkuperäiskansojen yhteisöihin.

Lähteet:

– Apple Entrepreneur Camp: (URL)

– Applen kehittäjäsivusto: (URL)