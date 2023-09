Apple julkistaa uusia laitteita ja päivityksiä Wonderlust-tapahtumassa

By

Applen on määrä järjestää odotettu "Wonderlust"-tapahtuma, jossa sen odotetaan julkistavan uusia laitteita ja päivittävän ohjelmistomuutoksia. Raporttien mukaan tapahtuman aikana esitellään todennäköisesti uusia iPhone- ja Apple Watch -malleja.

IPhone 15:n huhutaan sisältävän merkittäviä teknologiaparannuksia suunnittelun näkökulmasta. USB-C-latausportit ja Dynamic Island -ominaisuus voidaan ottaa käyttöön kaikissa iPhone 15:n malleissa. Dynamic Island on ominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat tarkistaa hälytykset ja käynnissä olevan toiminnan näytön yläreunasta.

iPhone 15:n perus- ja Plus-versiot saavat virtansa A16-siruista, kun taas kahdessa muussa iteraatiossa on A17-siruja. Pro- ja Pro Max -malleissa ennustetaan olevan pienempi kehys ja suurempi näyttökoko. Myös titaanisia reunoja odotetaan. On raportoitu, että rengas/äänetön kytkin voidaan korvata "Action Button" -painikkeella Pro- ja Pro Max -malleissa.

Tapahtumassa odotetaan myös Apple Watch Series 9:n esittelyä Apple Watch Ultran uuden version kanssa. Molemmat tuotteet saattavat nähdä parannuksia käsittelynopeuksissa ja tarjota enemmän värivaihtoehtoja.

Analyytikot ennustavat, että iPhone 15:n Pro- ja Pro Max -iteraatioissa on 100 dollarin hinnannousu aiempiin malleihin verrattuna, mikä on perusteltua tekniikan, sirujen ja akkutekniikan kehityksellä. On kuitenkin odotettavissa, että yhdysvaltalaiset operaattorit tarjoavat alennuksia ja tarjouksia lisätäkseen iPhone 15:n myyntiä.

Applen vuotuinen syyskuun tapahtuma järjestetään tiistaina kello 10 paikallista aikaa Cupertinossa, Kaliforniassa. Yhtiön liikevaihto on laskenut vuoden 2023 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin se tuotti 293.79 miljardia dollaria verrattuna 304.18 miljardiin dollariin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Tästä huolimatta Applen osakkeiden arvo on noussut yli 43 % tänä vuonna.

