Applen osake romahti Kiinan aikoessa laajentaa iPhone-kieltoa

Apple Inc.:n osakkeet putosivat lähes 3 % torstaina, mikä johti lähes 200 miljardin dollarin markkina-arvon tappioon kahdessa päivässä. Tämä johtuu siitä, että Kiina aikoo ulottaa iPhonen käyttökiellonsa valtion tukemiin virastoihin ja valtion yrityksiin. Cupertinossa toimivan yhtiön osakkeet laskivat 6.4 %, mikä on pahin kahden päivän lama kuukauteen. Apple on tärkeä tekijä johtavissa Yhdysvaltain osakeindekseissä, mikä myötävaikuttaa laajempaan markkinoiden laskusuhdanteeseen, johon ovat vaikuttaneet useat Kiinan ongelmat.

Maailman toiseksi suurin talous Kiina on kärsinyt kiinteistömarkkinoiden jatkuvasta kriisistä, joka on vaikuttanut hyödykkeiden ja kulutuselektroniikan kysyntään. Apple on vahvasti riippuvainen Kiinasta suurimpana ulkomaanmarkkina-alueensa ja maailmanlaajuisena tuotantopohjana. Lisäksi Yhdysvaltain valtion velkasitoumusten nousu ja huoli inflaatiosta ovat vaikuttaneet myös Applen osakkeisiin. Kun joukkovelkakirjalainat myydään, on huoli siitä, että Yhdysvaltain keskuspankin on ryhdyttävä voimakkaampiin toimenpiteisiin torjuakseen inflaatiota, mikä saattaa vaikuttaa Yhdysvaltain talouden sietokykyyn.

Markkinoiden reaktio tähän uutiseen on ollut merkittävä, kun sijoittajat ovat myyneet erilaisia ​​omaisuuseriä, kuten pelimerkkejä, mega-cap-teknologiaa ja Yhdysvalloissa noteerattuja kiinalaisia ​​osakkeita. Teknologiaosakkeiden hallitsema Nasdaq 100 -indeksi on laskenut noin prosentin. Lisäksi useista Applen toimittajista koostuva Philadelphia Semiconductor -indeksi laski torstaina 1 %.

Bank of America Corp.:n analyytikko Wamsi Mohan pitää mahdollisen kiellon ajoitusta mielenkiintoisena, varsinkin kun otetaan huomioon Huawei Technologies Co.:n äskettäinen huippuluokan 5G-yhteensopiva älypuhelin. Tämä kehitys viittaa siihen, että Peking on edistynyt kiertäessään Yhdysvaltojen pyrkimyksiä hillitä kasvuaan. Jos kielto pannaan täytäntöön, se voi vaikuttaa myös muihin yhdysvaltalaisiin teknologiayrityksiin, jotka ovat riippuvaisia ​​myynnistä ja tuotannosta Kiinassa.

Näistä haasteista huolimatta jotkut analyytikot, kuten Wedbush Securitiesin Daniel Ives, uskovat, että "iPhone-kiellon vaikutus on liioiteltu". Ives väittää, että kielto koskisi alle 500,000 45 iPhonea noin XNUMX miljoonasta, jonka odotetaan myytävän Kiinassa seuraavan vuoden aikana. Hän huomauttaa, että Apple on edelleen saavuttanut merkittäviä voittoja Kiinan älypuhelinmarkkinoilla.

Lähteet: Bloomberg