Applen "Wonderlust" -tapahtuma: mitä odottaa

By

Odotus lisääntyy, sillä Applen odotettu tapahtuma, "Wonderlust", on aivan nurkan takana. Huomiseksi suunnitellun tapahtuman odotetaan paljastavan joitain jännittäviä uusia tuotteita, jotka ilahduttavat Applen faneja kaikkialla maailmassa. Vaikka on olemassa muutamia vahvistettuja julkaisuja, kuten iPhone 15 ja Apple Watch Series 9, huhumylly kuhisee spekulaatioista siitä, mitä muuta Applella on varastossa.

Yksi odotetuimmista lanseerauksista on iPhone 15. Vuodot ja alan sisäpiiriläiset ovat antaneet oivalluksia siitä, mitä voimme odottaa tältä uudelta iPhone-sarjalta. Siinä sanotaan olevan uusia värejä, ohuempi muotoilu ja kevyempi titaaniseoksesta valmistettu runko. Näytön odotetaan olevan hieman suurempi, ja kamerassa on periskooppinen teleobjektiivi, joka tarjoaa paremman terävyyden ja pienemmän painon.

Yksi jännittävä huhuttu päivitys iPhone 15:lle on sen nopea Thunderbolt-tiedonsiirtoominaisuus, joka mahdollistaa nopeammat latausnopeudet. Tämä on ollut iPhone-fanien pitkään toivoma ominaisuus, mikä tekee siitä erittäin odotetun lisäyksen.

iPhone 15:n lisäksi Apple lanseeraa myös Apple Watch Series 9:n. Vaikka tiedot uudesta puettavasta laitteesta ovat niukkoja, sen odotetaan täydentävän iPhone 15:tä ja tarjoavan parannettuja toimintoja ja ominaisuuksia.

Näiden vahvistettujen julkaisujen lisäksi on spekulaatioita, että Apple saattaa julkaista uusia AirPodeja tänä vuonna. AirPods Maxin julkaisusta on kulunut kolme vuotta, mikä tekee Applelle mahdollisen tilaisuuden esitellä päivitetty versio.

Toinen mahdollisuus on, että Apple tarjoaa esimakua tulevista Vision Pro "tilatietotekniikan" kuulokkeistaan, vaikka sen odotetaan julkaistavan vasta ensi vuonna.

Vaikka yllätyksiä saattaa olla luvassa, on epätodennäköistä, että uusia iPadeja tai Maceja paljastetaan "Wonderlust" -tapahtumassa. Nämä julkaisut tapahtuvat todennäköisemmin vuonna 2024 Applen M3-sirun käyttöönoton myötä.

Niille, jotka odottavat tapahtumaa innokkaasti, se lähetetään suorana lähetyksenä Applen verkkosivuilla. Tapahtuma pidetään tiistaina 12. syyskuuta klo 10 PT (1 pm ET).

Kun Apple-fanit laskevat tunteja, jännitys lisääntyy. Pysy kuulolla huomisen "Wonderlust"-tapahtumassa, jossa Applen odotetaan esittelevän uusimpia innovaatioitaan ja ilahduttavan yleisöä jälleen.

Lähteet:

– Applen vuoden 2023 tapahtuma: mitä odottaa. Haettu [lähdeartikkelista]