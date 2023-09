Apple lanseeraa iPhone 15 -sarjan ja Apple Watch Series 9:n Wonderlust Event -tapahtumassa

By

Apple on vihdoin julkistanut odotetun iPhone 15 -sarjan ja älykellovalikoimaansa uusimman lisäyksen, Apple Watch Series 9:n, Wonderlust-tapahtumassa vuonna 2023. iPhone 15 vei esityksen vaikuttavalla suunnittelullaan, ominaisuuksillaan ja päivityksillä. Apple Watch Series 9:n odotetaan saavan paljon arvostusta, kuten edeltäjänsä, Apple Watch Series 8:n.

Apple Watch Series 9 on saanut päivityksen tehokkaalla uudella sirulla, jonka odotetaan parantavan yleistä suorituskykyä. Edellisessä mallissa esiteltiin Cycle Tracking -ominaisuudet naisten terveydelle, ja tämä ominaisuus jatkuu uudessa sarjassa. Lisäksi Apple on esitellyt premium-luokan Apple Watch Ultra 2:n uusilla lisäyksillä ja ominaisuuksilla.

Uudessa Apple Watch Series 9:ssä on uusin S9-piirisarja, joka tarjoaa parannetun suorituskyvyn. Yksi huomionarvoinen ominaisuus on Siri+health-integraatio, jonka avulla käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa ääniavustajan kanssa muistutusten ja terveyteen liittyvien kyselyiden, kuten sykkeen tarkistamisen, kanssa. Apple on myös esitellyt kätevän kaksoisnapautuksen Ele-ominaisuuden, jonka avulla käyttäjät voivat vastata puheluihin, lopettaa puheluita, toistaa/pysäyttää musiikkia ja selata widgetejä yksinkertaisella kaksoisnapautuksella peukalolla ja etusormella.

Apple Watch Series 9 toimii uudessa WatchOS 10:ssä, joka tuo Apple Watchiin lisäominaisuuksia ja parannuksia. Applen mukaan Watch Series 9 tulee saataville ensi kuussa ja tarjoaa paremman nopeuden ja suorituskyvyn edeltäjäänsä verrattuna. GPS-version hinta on 399 dollaria, kun taas GPS + matkapuhelinversio maksaa 499 dollaria.

Kaiken kaikkiaan Wonderlust-tapahtuma esitteli iPhone 15 -sarjan ja Apple Watch Series 9:n poikkeuksellisia ominaisuuksia ja muotoilua. Apple jatkaa rajojen ylittämistä innovatiivisella tekniikalla tarjoten kuluttajille tehokkaita ja monipuolisia laitteita.

Lähteet: Apple

Määritelmät:

Piirisarja: Piirisarja on kokoelma integroituja piirejä, jotka tarjoavat tarvittavat rajapinnat ja toiminnot tietylle elektroniselle laitteelle.

WatchOS: WatchOS on erityisesti Apple Watchille suunniteltu käyttöjärjestelmä, joka tarjoaa ohjelmiston käyttöliittymän ja toiminnot laitteelle.

GPU: GPU on lyhenne sanoista Graphics Processing Unit, joka vastaa grafiikan hahmontamisesta ja näyttämisestä elektronisissa laitteissa.